Europas Leitbörsen etwas höher im Frühhandel, Euro-Stoxx-50 plus 0,2%

Vielzahl an Unternehmensergebnissen kursbewegend

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag etwas höher präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit plus 0,21 Prozent bei 3.707,44 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,26 Prozent auf 13.945,60 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,02 Prozent auf 6.711,95 Punkte.

In einer Branchenbetrachtung gab es die stärksten durchschnittlichen Kursgewinne bei Aktien aus dem Öl- und Gasbereich zu sehen. Hier unterstützte der jüngste Aufwärtsschub der Ölpreise. Auch Technologiewerte standen in der Gunst der Anleger weit oben. Gemieden wurden hingegen Telekom- und Versicherungspapiere.

Auf Unternehmensebene galten vor allem die vorgelegten Geschäftszahlen als kursbewegend. Airbus-Titel büßten 3,5 Prozent an Höhe ein. Der weltgrößte Flugzeugbauer hat das Corona-Jahr 2020 trotz eines Umsatzeinbruchs operativ mit einem Gewinn abgeschlossen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) rutschte auf 1,71 Mrd. Euro ab, nachdem im Jahr noch ein Gewinn von 6,95 Mrd. Euro erzielt worden war.

Credit Suisse verbilligten sich um 0,3 Prozent. Die Schweizer Großbank hat im vergangenen Jahr wegen der Folgen der Corona-Krise und den Kosten für alte Rechtsstreits weniger verdient. Der Überschuss ist um 22 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken gesunken.

Die Daimler-Aktie gewann nach einem optimistischen Ausblick um 1,8 Prozent. Nach der Aufholjagd im vierten Quartal rechnet Daimler mit einer anhaltenden Erholung in diesem Jahr. Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis sollen 2021 deutlich höher ausfallen als im Coronakrisenjahr 2020.

Barclays ermäßigten sich um 1,5 Prozent. Die britische Großbank rechnet nach einem coronabedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr mit wieder deutlich besseren Ergebnissen. Unter dem Strich ging der Gewinn im vergangenen Jahr um 38 Prozent auf 1,5 Mrd. Pfund zurück. Damit übertraf die Bank allerdings die Erwartungen der Experten.

Nestle gaben 0,4 Prozent nach. Beim Schweizer Lebensmittelkonzern hat sich das Wachstumstempo im Schlussquartal 2020 erhöht. Aus eigener Kraft legten die Erlöse im Gesamtjahr um 3,6 Prozent zu.