Europas Leitbörsen fallen im Verlauf weiter zurück

Euro-Stoxx-50 und DAX bei minus 0,8 Prozent - Wall Street vorbörslich ebenso mit Verlusten erwartet

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag im Verlauf noch weiter in die Verlustzone abgedriftet. Nachdem der Handel bis zu Mittag relativ unbewegt verlief, bauten die Märkte am Nachmittag ein etwas größeres Minus.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.40 Uhr mit einem Minus von 0,79 Prozent bei 3.536,39 Punkten. Der Frankfurter DAX gab 0,82 Prozent auf 13.614,53 Einheiten nach. Auch der FTSE-100 in London büßte seine zuvor klaren Zugewinne ein und tendierte zuletzt nur noch knapp höher mit plus 0,02 Prozent bei 6.573,26 Zähler.

Die Anleger scheinen sich wieder vermehrt um die Corona-Situation in Europa zu sorgen. In Deutschland wird am Nachmittag eine Verlängerung des derzeit geltenden Lockdowns erwartet und in Großbritannien wurde vor kurzem eine weiteres Herunterfahren des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet.

"Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schrieben hierzu die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Neben den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie bereitet den Investoren ihnen zufolge vor allem die mutierte Covid-Version in Großbritannien Sorgen.

Konjunkturdaten sorgten am Dienstag kaum für Bewegung am Markt. In der Eurozone ist die Geldmenge M3 im November um satte 11,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gewachsen. Der Zuwachs ist damit der stärkste seit über 12 Jahren und lag über den Prognosen von 10,6 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf richten sich die Blicke auf die Eröffnung an der Wall Street. Vorbörslich wurde der Dow Jones mit leichten Abgaben indiziert. Zudem wird kurz nach US-Börsenstart der ISM-Index der Industrie, der als wichtiger Stimmungsindikator aus dem verarbeitenden Gewerbe gilt, veröffentlicht.

Als eine der wenigen Branchen mit Zugewinnen zeigten sich am Nachmittag im Euro-Stoxx-50 die Ölaktien. Sie profitierten vor allem von der Preiserholung am Ölmarkt nach dem gestrigen Rücksetzer. Im Euro-Stoxx-50 tendierten die Papiere von Eni mit plus 1,5 Prozent und im Londoner FTSE-100 die Aktien von Royal Dutch Shell mit plus 2,5 Prozent.

Einen schwachen Handelstag erwischten die Papiere des irischen Baustoffkonzerns CRH. Mit Verlusten von über 2 Prozent lagen sie am Euro-Stoxx-Ende. Am Vortag hatten die Papiere noch von einem allgemein starken Bausektor profitiert.

Im DAX übernahmen die Aktien des Energiekonzerns E.ON die rote Laterne und lagen am Indexende mit Abgaben von 2,3 Prozent auf 8,94 Euro. Zuvor hatten die Analysten von JPMorgan ihre Bewertung mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro wieder aufgenommen.