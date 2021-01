Europas Leitbörsen geben zur Eröffnung nach

Anleger starten vorsichtiger in zweite Handelswoche des Jahres - sentix-Investorenvertrauen leicht verbessert erwartet - Bankenwerte gut gesucht

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag zum Handelsbeginn nachgegeben. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit Verlusten von 0,54 Prozent bei 3.625,51 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor unterdessen deutlichere 0,85 Prozent auf 13.930,80 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es zum Start um 0,46 Prozent auf 6.841,75 Einheiten nach unten.

Nach dem starken Jahresstart zeigen sich die Anleger in der zweiten Handelswoche des Jahres nun etwas vorsichtiger, wie ein Marktexperte anmerkte. Auch die Vorgaben von den Fernost-Börsen waren zuvor gemischt ausgefallen. Vor allem die Ungewissheiten in der Corona-Pandemie setzen den Anlegern wieder deutlicher zu. Sorgen bereitet dabei zunehmen die Corona-Mutation die mittlerweile auch verstärkt außerhalb Großbritanniens und Südafrikas nachgewiesen wird.

Gespannt blickt man am Markt zudem auf die anrollende Berichtssaison. Am Freitag werden die ersten Quartalszahlen aus der US-Bankenbranche erwartet.

Am Montag dürfte ein eher ruhiger Handel bevorstehen. Datenseitig steht am Vormittag lediglich das sentix-Barometer zum Investorenvertrauen in der Eurozone auf der Agenda. Marktteilnehmer rechnen dabei mit einer leichten Verbesserung der Stimmung.

Im Euro-Stoxx-50 waren zum Handelsstart die europäischen Bankenwerte klar voran. An der Indexspitze hielten sich die Titel der Banco Santander mit plus 2,6 Prozent. Eher schwach zeigten sich die Papiere der Automobilbranche. Volkswagen gaben um 1,4 Prozent nach und BMW verloren 0,9 Prozent.

Bei den Titeln des Flugzeugbauers Airbus half ein positiver Analystenkommentar. Die US-Bank JPMorgan hob ihre Einstufung für die Airbus-Aktien auf "Overweight". Viele Investoren würden ihren Blick über das Jahr 2021 hinaus und damit viel längerfristiger richten. Die Titel gewannen am Montag zum Start 1,2 Prozent.

Frische Quartalszahlen gab es unterdessen von zwei Corona-Gewinnern an der Frankfurter Börse. So profitierte etwa der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke im vergangenen Jahr von einem Boom bei den Online-Bestellungen. Der Umsatz kletterte um 38 Prozent auf 968 Millionen Euro. Die Papiere des MDAX-Konzerns gewannen zu Beginn 0,8 Prozent.

Auch das deutsche Softwareunternehmen Teamviewer legte gute Zahlen vor. Die abgerechneten Umsätze (Billings) stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 40 Prozent auf 456 Millionen Euro, wie Teamviewer unter Berufung auf vorläufige Zahlen bekannt gab. Die Teamviewer-Titel gewannen daraufhin 0,5 Prozent.

Im Londoner "Footsie" kletterten die Papiere des Sportartikelhändlers JD Sports um satte 4,5 Prozent. Zuvor hatte der Konzern seine Gewinnerwartungen für das bis Ende Jänner laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben.