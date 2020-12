Europas Leitbörsen gehen deutlich fester aus Handel

Erholungsbewegung nach gestrigem Kursrutsch - Zuversicht hinsichtlich Impfstoff-Wirkung gegen mutierte Corona-Version - Offenbar neue Bewegung in Brexit-Verhandlungen

Die Leitbörsen in Europa haben am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Dabei legten die Märkte eine klare Erholungsbewegung nach dem gestrigen rabenschwarzen Wochenbeginn hin. Gänzlich aufgeholt wurden die Verlusten vom Montag dabei aber nicht.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Plus von 1,42 Prozent bei 3.497,49 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann ebenso deutliche 1,30 Prozent auf 13.418,11 Einheiten. In London schloss der FTSE-100 mit Aufschlägen von 0,57 Prozent bei 6.453,16 Punkten und in Paris ging der französische Leitindex CAC-40 mit Zugewinnen von 1,36 Prozent bei 5.466,86 Punkten aus dem Handel.

Zum Wochenauftakt hatten noch die Meldungen vom Wochenende rund um eine in Großbritannien aufgetauchte mutierte Version des Coronavirus Sorgen unter den Anlegern ausgelöst. Am Dienstag wurden diese Sorgen jedoch teilweise entschärft. So äußerte sich etwa der Biontech-Chef Ugur Sahin zuversichtlich, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Impfstoff auch gegen die mutierte Variante wirksam sei.

Laut britischen Wissenschaftlern könnte die mutierte Version bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Vor allem im Süden des Vereinigten Königreichs breitet sich die Variante derzeit rasant aus, womit in weiten Teilen des Landes noch strengere Ausgangsbeschränkungen verhängt wurden. Zudem dürften aus Großbritannien ankommende Flugzeuge mittlerweile in einigen europäischen Ländern nicht mehr landen.

Daneben beschäftigen auch die anhaltenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien rund um einen Handelspakt nach der Brexit-Übergangsphase die Märkte. Zuletzt gab es in der Streitfrage rund um Fischereirechte offenbar wieder etwas Bewegung. Eine Einigung in letzter Sekunde scheint laut Kreisen wieder möglich. Auch der EU-Chefunterhändler Michel Barnier meinte man unternehme "einen letzten Anlauf".

In Europa standen am Dienstag kaum marktrelevante Konjunkturdaten auf der Agenda. Jenseits des Atlantiks wurden hingegen frische Zahlen zur Stimmung der US-Verbraucher veröffentlicht. Diese hat sich im Dezember überraschend gegenüber dem Vormonat um 4,3 auf 88,6 Punkte eingetrübt. Analysten hatten zuvor im Mittel hingegen mit einem Anstieg auf 97,0 Punkte gerechnet.

Aus Branchensicht dominierten am Dienstag im Euro-Stoxx-50 jene Werte die am Montag noch zu den größten Verlierern gezählt hatten. Darunter etwa die konjunktursensiblen Papiere der Banken- und der Ölbranche. Im Eurozonen-Leitindex stiegen etwa die Aktien der spanischen Banco Santander um satte 3,3 Prozent. Angesichts der gestrigen Verluste von fast 5 Prozent steht in der bisherigen Handelswoche jedoch noch ein klares Minus.

Unter den Ölaktien im Eurozonen-Leitindex zeigten sich die Anteilsscheine von Eni um 1,4 Prozent fester. Auch Total legten um 0,6 Prozent zu. An der Indexspitze zogen unterdessen die Titel des spanischen Technologiekonzerns Amadeus IT mit plus 5,2 Prozent einsame Kreise.