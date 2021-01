Europas Leitbörsen gehen höher aus dem Handel

Euro-Stoxx-50 gewann 0,62 Prozent hinzu

Die europäischen Börsen haben am Freitag trotz negativer Arbeitsmarktdaten aus den USA und einem im Minus notierenden Dow Jones höher geschlossen. Rückenwind dürfte unter anderem die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen in den USA geliefert haben, da sich sowohl der Kongress als auch das Präsidentenamt künftig in den Händen der Demokraten befinden werden. Ebenfalls gestützt hatten weiterhin Hoffnungen auf effektive Corona-Impfkampagnen weltweit.

Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,62 Prozent auf 3.645,05 Punkte. Der DAX in Frankfurt hielt sich bis zu Börsenschluss über der psychologischen Marke von 14.000 Zählern. Er stieg heute um 0,58 Prozent auf 14.049,53 Einheiten. Der CAC-40 in Paris legte indes um 0,65 Prozent auf 5.706,88 Zähler zu. Der FTSE-100 schloss mit plus 0,24 Prozent bei 6.873,26 Stellen.