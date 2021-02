Europas Leitbörsen gehen höher aus dem Handel

Negative Stimmung an Wall Street nur von kurzer Dauer - Öl- und Gastitel gut gesucht

Die Leitbörsen in Europa sind am Mittwoch höher aus dem Handel gegangen. Eine negative Eröffnung an der Wall Street, die allerdings nur von kurzer Dauer war, konnte die Aktienmärkte diesseits des Atlantiks nicht nachhaltig belasten. Der Euro-Stoxx-50 schloss um 0,46 Prozent höher bei 3.705,99 Zählern.

Auch bei den Länderindizes waren Kursgewinne zu sehen: Der DAX in Frankfurt stieg um 0,80 Prozent auf 13.976,00 Punkte. Der FTSE-100 in London erhöhte sich um 0,50 Prozent auf 6.658,97 Einheiten und der französische CAC-40 gewann 0,31 Prozent auf 5.797,98 Stellen hinzu.

Mit Blick auf die Branchentafel blieben Rohstoffwerte bis Handelsschluss gut gesucht. Auch Öl- und Gastitel waren angesichts steigender Ölpreise nachgefragt - Total gewannen im Euro-Stoxx 1,7 Prozent und Eni 1,5 Prozent.

Überdies stiegen auch Titel aus der Luftfahrtindustrie wie Airbus (plus 3,8 Prozent) und Safran (plus zwei Prozent). Dagegen wurden Aktien von Medienkonzernen mehrheitlich aus den Portfolios geworfen. Die Papiere von Vivendi gaben um 0,8 Prozent nach.

Nach Zahlen stiegen Iberdrola heute um 1,4 Prozent. Während der Konzernumsatz 2020 um 9 Prozent auf rund 33,1 Mrd. Euro sank, ging das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nur um knapp 1 Prozent auf rund 10 Mrd. Euro zurück. Ohne ungünstige Wechselkurse wäre das EBITDA trotz Covid-19 sogar um rund 4 Prozent gewachsen.

Reckitt Benckiser schlossen in London um 1,5 Prozent tiefer. Der britische Konsumgüterkonzern hatte ebenfalls seine Zahlen vorgelegt. Das Zahlenwerk des Reinigungsherstellers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Edwardes Jones von RBC. Der Umsatzausblick sei besser als erwartet gewesen.

Lloyds gingen um 0,3 Prozent höher aus dem Handel. Die britische Großbank hat in der Coronakrise einen Gewinneinbruch verbucht, will aber dennoch eine Dividende zahlen. Vor Steuern sank das Ergebnis 2020 auf 1,2 Milliarden Pfund (1,39 Mrd. Euro) nach 4,4 Mrd. Pfund im Jahr zuvor. Analysten hatten mit 0,9 Mrd. Pfund noch weniger erwartet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,57 Pence pro Aktie erhalten.

In Frankfurt gewannen Bayer 3,2 Prozent. Der deutsche Chemie-und Pharmakonzern trennt sich von einem Teil seines Agrargeschäfts. Der Geschäftsbereich Environmental Science mit einem Umsatz von 600 Millionen Euro im Jahr 2019 soll verkauft werden, wie Bayer mitteilte.