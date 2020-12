Europas Leitbörsen gehen mehrheitlich fester aus dem Handel

Euro-Stoxx-50 kann höhere Verlaufsgewinne nicht gänzlich halten - Hoffnungen auf Handelsdeal nach Brexit und US-Konjunkturpaket stützen Märkte

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag überwiegend mit positivem Vorzeichen geschlossen. Trotz der Zugewinne konnte der Euro-Stoxx-50 die noch höheren Verlaufsgewinne nicht gänzlich über die Ziellinie bringen. Letztendlich schloss der Eurozonen-Leitindex um 0,52 Prozent höher bei 3.503,96 Punkten. In Frankfurt ging es für den DAX um 0,83 Prozent auf 13.223,16 Zähler nach oben. Der Londoner FTSE-100 schloss hingegen mit Abgaben von 0,23 Prozent bei 6.531,83 Einheiten.

Für die gute Aktienstimmung sorgte einerseits die Hoffnung auf eine Einigung im Ringen um ein Brexit-Anschlusshandelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Nachdem die selbst gesetzte Frist auf eine Einigung am gestrigen Sonntag ergebnislos verstrichen ist, sollen die Gespräche nun fortgeführt werden.

Daneben nimmt auch das weitere US-Konjunkturpaket offenbar zunehmend Form an. Noch am Montag soll in den USA eine parteiübergreifende Gesetzesvorlage für ein 908 Milliarden US-Dollar schweres Hilfspaket in den Kongress eingebracht werden. Schon seit längerem wird ein frisches Paket zur Stützung der Konjunktur in der Coronakrise gefordert.

Auch Neuigkeiten rund um einen Corona-Impfstoff sorgten zum Wochenauftakt für gute Stimmung. Der Impfstoff des deutschen Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bekam am Wochenende als erster eine Notfallzulassung in den USA.

Unterdessen hat sich die Industrie der Eurozone im Oktober weiter von dem Corona-Einbruch im Frühjahr erholt. Im Oktober stieg die Industrieproduktion in der Währungsunion gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Zuvor hatten Analysten mit einem geringfügig schwächeren Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet.

Aus Branchensicht gehörten am Montag die Bankenwerte europaweit zu den Favoriten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, erwägt die Europäische Regulierungsbehörde den stärksten europäischen Banken wieder Dividendenausschüttungen zu erlauben. Zuvor hatte diese den Banken empfohlen aufgrund der Coronakrise bis 1. Jänner 2021 auf Dividendenzahlungen zu verzichten. Im Eurozonen-Leitindex gewannen die Aktien der BNP Paribas deutliche 2,4 Prozent. In London schlossen Barclays-Aktien 4,6 Prozent höher und in Paris verteuerten sich die Titel der Societe Generale um 1,9 Prozent.

Daneben waren auch die Papiere des Rückversicherer Munich Re gut gesucht und schlossen um 2,4 Prozent höher bei 238,40 Euro. Zuvor hatten die Analysten der Bank of America ihr Kursziel für die Titel von 275 auf 280 Euro hochgestuft, sowie eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Munich-Re-Titel hätten einen attraktiven jährlichen Gewinnanstieg und eine vielversprechende Gesamtrendite zu bieten, so die Analysten.