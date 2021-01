Europas Leitbörsen gehen mehrheitlich leichter aus Handel

Corona-Sorgen treten wieder in den Vordergrund - Positive Konjunkturdaten aus Eurozone und USA - Ölaktien ziehen nach Preissprung am Ölmarkt stark an

Die Leitbörsen in Europa haben am Dienstag mit negativem Vorzeichen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ging mit Verlusten von 0,46 Prozent bei 3.547,85 Punkten aus dem Handel. Der Frankfurter DAX gab um 0,55 Prozent auf 13.651,22 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London schloss hingegen mit plus 0,61 Prozent in der Gewinnzone bei 6.612,25 Zähler.

Nachdem die Märkte auch zum gestrigen Auftakt für das neue Handelsjahr im Verlauf abgerutscht waren und nur teilweise knappe Aufschläge ins Ziel gebracht hatten, traten die Anleger auch am Dienstag auf die Bremse. Die Sorgen rund um die Corona-Pandemie und die starken Beschränkungen durch Lockdowns quer durch Europa lagen den Investoren offenbar wieder schwerer im Magen.

So dürfte der derzeit bereits geltende Lockdown in Deutschland aufgrund der weiterhin angespannten Virussituation voraussichtlich bis zum 31. Jänner verlängert werden. Auch in Großbritannien wurde vor kurzem eine weiteres Herunterfahren des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet.

Konjunkturdaten aus der Eurozone brachten am Dienstag jedoch Anlass für Zuversicht. In Deutschland haben sich im abgelaufenen Jahr die Handelsumsätze sehr stark entwickelt. Vorläufige Schätzungen ergaben für 2020 ein Plus von preisbereinigt 4,1 Prozent. Das wäre der höchste Zuwachs seit 1994.

Aus jenseits des Atlantiks folgten am Nachmittag positive Zahlen. So deutet der ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA mit einem klaren Zuwachs von 57,5 Zählern im November auf 60,7 Punkte im Dezember, weiterhin auf ein starkes Wachstum der US-Industrie. Von Expertenseite war zuvor mit einem Rückgang auf 56,6 Punkte gerechnet worden.

Auch wenn die Handelssäle in Europa bereits geschlossen haben, dürften die Anleger noch gespannt in die USA blicken. Dort steht die Stichwahl um zwei US-Senatssitze im Bundesstaat Georgia an. Das Ergebnis könnte für die kommende US-Präsidentschaft des Demokraten Joe Biden entscheidend sein. Sollten nämlich die Demokraten beide Sitze gewinnen und damit neben dem Repräsentantenhaus auch die Mehrheit im Senat halten, könnte Biden "durchregieren" und seine Vorhaben leichter durchsetzen.

Branchenseitig schossen europaweit Ölaktien nach oben, nachdem sich die OPEC+ laut Kreisen auf eine unveränderte Fördermenge im Februar geeinigt hat. Zuvor waren die Meinungen innerhalb des Ölverbunds noch uneinig gewesen. Einige Staaten hätten auf eine vorzeitige Ausweitung der Förderung gedrängt.

Im Euro-Stoxx-50 waren somit die Papiere des italienischen Mineralölkonzerns Eni und seines französischen Konkurrenten Total mit plus 3,7 und 2,6 Prozent Spitzenreiter am Dienstag. Auch in London ging es für die Titel von Royal Dutch Shell und BP jeweils um die 7 Prozent nach oben.

Mit rund 2 Prozent im Minus schlossen hingegen die Titel des niederländischen Technologiekonzern Philips. Damit gaben die Aktien die deutlichen Vortagesgewinne zur Hälfte wieder ab.

Auch BMW zeigten sich mit Abgaben von 1,4 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung äußerten sich die Experten von JPMorgan vorsichtig und strichen ihre Kaufempfehlung.