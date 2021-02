Europas Leitbörsen gehen mehrheitlich mit Zugewinnen aus dem Handel

Stimmung unter Dienstleistern in der Eurozone bleibt schwach - Inflation in Eurozone zieht stark an - Ex-EZB-Chef Mario Draghi mit Bildung neuer Regierung in Italien beauftragt

Die europäischen Leitbörsen haben auch am Mittwoch den positiven Wochentrend fortgesetzt und sind mehrheitlich mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 3.609,75 Punkte aus dem Handel. Für den Frankfurter DAX ging es um 0,71 Prozent auf 13.933,63 Einheiten nach oben. Der Londoner FTSE-100 hingegen schloss mit knappen Verlusten von 0,14 Prozent auf 6.507,82 Zähler.

Im Fokus standen zur Wochenmitte zahlreiche Konjunkturdaten. So bleibt etwa die Stimmung unter den Dienstleistungsunternehmen der Eurozone weiterhin getrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors lag im Jänner bei 45,4 Punkten. Damit ergab sich zwar eine leichte Korrektur nach oben im Vergleich zur ersten Schätzung bei 45,0 Punkten. Allerdings bleibt der Indikator damit weiterhin weit von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern entfernt.

Unterdessen bleibt die Stimmung unter Dienstleistern in den Vereinigten Staaten robust. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Jänner gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 58,7 Zähler. Von Expertenseite war zuvor ein Rückgang auf 56,7 Punkte erwartet worden.

Auch Inflationsdaten wurden am Mittwoch veröffentlicht. Zu Jahresbeginn zog die Teuerungsrate in der Eurozone stark an. Im Jahresvergleich betrug die Inflation 0,9 Prozent. Im Dezember war diese noch deutlich tiefer bei minus 0,3 Prozent gelegen.

Eine Wende gab es zudem im Ringen um eine Lösung inmitten der Regierungskrise in Italien. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattaralla hat dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, das Mandat zur Bildung eines Expertenkabinetts erteilt. Dieser wolle nun weitere Gespräche rund um die Bildung einer neuen Regierung führen.

Vor diesem Hintergrund herrschte an der Mailänder Börse am Mittwoch gute Stimmung. Der italienische Leitindex FTSE MIB gewann deutliche 2,09 Prozent auf 22.527,90 Punkte. In Italien sowie in ganz Europa profitierten vor allem Bankenwerte von der Aussicht auf einen Notenbanker an der Spitze der italienischen Regierung. In Mailand gewannen die Titel der beiden Großbanken Intesa Sanpaolo und UniCredit jeweils über 4 Prozent.

Im Euro-Stoxx-50 konnten die Titel der spanischen Großbank Santander ihre anfänglich deutlicheren Gewinne nicht ganz halten. Zum Schluss standen sie bei einem Plus von 0,7 Prozent. Aufgrund bereits bekannter Abschreibungen unter anderem in Großbritannien und den USA fuhr der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Verlust von 8,8 Milliarden Euro ein.

An der Spitze des Eurozonen-Leitindex zogen die Aktien des deutschen Automobilherstellers Daimler um fast 9 Prozent an. Am Mittwochnachmittag hatte der Konzern angekündigt, einen Mehrheitsanteil seine Truck & Bus-Geschäfts an die Börse bringen zu wollen. Entgegen der jüngsten Spekulationen am Markt will Daimler die Mehrheit an der Sparte nicht behalten, sondern an die Aktionäre übertragen.