Europas Leitbörsen gehen mit Aufschlägen aus dem Handel

DAX kann Rekordhoch nicht halten und schließt nur knapp im Plus - Anlegerstimmung in Eurozone unerwartet eingetrübt

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag einheitlich mit Zugewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 gewann dabei 0,27 Prozent auf 3.665,51 Einheiten. Der Frankfurter DAX schloss knapp höher mit 0,02 Prozent im Plus bei 14.059,91 Punkten. Das zum Wochenauftakt zeitweise erklommene neue Rekordhoch konnte der deutsche Leitindex dabei nicht über die Ziellinie bringen.

Für den Londoner FTSE-100 ging es am Montag um 0,53 Prozent auf 6.523,53 Zähler nach oben. Der CAC-40 in Paris gewann unterdessen ebenso 0,47 Prozent auf 5.686,03 Punkte.

Für gute Stimmung an den Börsen sorgten Aussagen der US-Finanzministern Janet Yellen. Dabei warb sie einerseits für ein weiteres billionenschweres Hilfspaket in den USA. Andererseits stellte sie auch eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung in den USA im kommenden Jahr in Aussicht.

Konjunkturdaten aus der Industrie zeichneten am Montag ein gemischtes Bild. In Deutschland stagnierte einerseits die Industrieproduktion im Dezember. Dagegen legte die Gesamtherstellung in der spanischen Industrie zum Jahresende deutlich zu.

Unterdessen hat sich die Anlegerstimmung in der Eurozone im Februar unerwartet eingetrübt. Der vom Sentix-Institut erhobene Konjunkturindikator ging um 1,5 Punkte auf minus 0,2 Zähler zurück. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Anstieg auf 2,0 Punkte erwartet. Sowohl die Lagebeurteilung als auch die Aussichten gingen zurück. "Europa hinkt damit der globalen Entwicklung hinterher, die sich deutlich verbessert", erklärte Sentix. In den USA und in Asien hatte sich die Anlegerstimmung zuletzt aufgehellt. Grund dürfte vor allem die langsamere Impfgeschwindigkeit in Europa sein.

Im Euro-Stoxx-50 schlossen am Montag die Titel des Optikkonzerns EssilorLuxottica mit Zugewinnen von 1,8 Prozent. Daneben gehörten auch die Bankenwerte Intesa Sanpaolo (plus 1,4 Prozent) und Banco Santander (plus 2,0 Prozent) zu den größten Gewinnern. Ebenso stark präsentierten sich die Titel des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML (plus 1,5 Prozent).

In Frankfurt schossen die Aktien des Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor um satte 16 Prozent auf 65,12 Euro nach oben. Am Montag hatte sich der Konzern mit dem japanischen Elektronikunternehmen Renesas auf eine Übernahme geeinigt. Renesas will dabei 67,50 Euro je Dialog-Aktie bezahlen. Damit wird der deutsch-britische Konzern Dialog Semiconductor in dem Deal mit rund 4,9 Milliarden Dollar bewertet.

In Paris schlossen die Papiere des französischen Versorgers Suez mit Verlusten von 0,5 Prozent, während die Aktien des Konkurrenten Veolia noch deutlicher um 1,5 Prozent nachgaben. Nach gescheiterten Gesprächen plant Veolia nun eine feindliche Übernahme von Suez.