Europas Leitbörsen gehen mit Gewinnen aus dem Handel

Renault allerdings mit deutlichem Kursminus nach Zahlen - Danone und Hermes dagegen nachgefragt - NatWest ebenfalls im Plus

Die europäischen Börsen haben am Freitag einheitlich in der Gewinnzone geschlossen. Am Nachmittag brachte eine positive Eröffnung an der Wall Street Schwung in den Handel - in den USA näherten sich der Dow Jones seine Pendants wieder neuen Rekordhochs an, nachdem Konjunkturdaten besser ausgefallen waren als erwartet. Diesseits des Atlantiks blieben zudem Unternehmensnachrichten bis Handelsschluss im Vordergrund.

Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,88 Prozent auf 3.713,46 Punkte. Für den deutschen DAX ging es um 0,77 Prozent auf 13.993,23 Zähler hinauf. Auch der FTSE-100 legte zu: Er stieg um moderatere 0,10 Prozent auf 6.624,02 Einheiten. In Paris gewann der CAC-40 0,79 Prozent auf 5.773,55 Stellen.

Im Späthandel traten US-Konjunkturdaten in den Vordergrund: So fiel der Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) des Dienstleistungssektors für Februar etwas höher aus, als Experten im Voraus erwartet hatten. Er lag bei 58,9 Punkten deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Der PMI der Industrie lag mit 58,5 Punkten etwas unter den Erwartungen, allerdings ebenfalls über der wichtigen Schwelle, die ein Wachstum signalisiert. Zudem hatte sich der US-Häusermarkt zu Jahresbeginn überraschend robust gezeigt.

Unter den Einzelwerten richtete sich die Aufmerksamkeit auf Aktien berichterstattender Unternehmen wie jene des Autobauers Renault. Sie brachen in einem positiven Umfeld um starke 4,4 Prozent ein. Der französische Autobauer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem wegen tiefroter Zahlen beim japanischen Partner Nissan einen Rekordverlust von acht Milliarden Euro eingefahren.

Dagegen gewannen in Paris die Titel der Danone deutlich hinzu. Sie erhöhten sich im CAC-40 um 2,2 Prozent. Der französische Nahrungsmittelkonzern hofft nach einem schwierigen Corona-Jahr heuer auf Besserung. "2021 wird das Jahr der Erholung sein", sagte Konzernchef Emmanuel Faber. Hermes-Aktien steigerten sich in der französischen Hauptstadt ebenfalls deutlich und zwar um 3,1 Prozent. Der Luxusmodekonzern sprach von einem umsatzstarken vierten Quartal, gaben Medien bekannt.

Eni gingen in Mailand mit plus 1,1 Prozent aus dem Handel. Der Ölpreiskollaps im Frühjahr 2020 hat dem Ölkonzern im vergangenen Jahr einen Verlust eingebrockt. Zwischen Oktober und Ende Dezember erzielte Eni dank einer Erholung der Ölpreise allerdings einen bereinigten Gewinn von 66 Millionen Euro. Das vierte Quartal lief damit besser als Experten erwartet hatten.

Auch zwei Versicherungswerte rückten nach Vorlage frischer Zahlen in den Vordergrund. So stiegen die Aktien der deutschen Allianz heute um 0,3 Prozent. Die Anteile von Swiss Re stagnierten.

In Großbritannien fielen die Blicke auf die NatWest. 2020 erwirtschafte das britische Geldhaus einen Verlust vor Steuern von 351 Millionen Pfund (405,6 Mio. Euro). Das war allerdings ein geringeres Minus als Analysten erwartet hatten. Das Wertpapier gewann mehr als fünf Prozent.

Dass AstraZeneca keine Kenntnis über schwere Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs hat, half den Aktien indes ebenso wenig wie Aussagen des für die Sicherheit von Impfstoffen in Deutschland zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, dass es keine besonderen Bedenken gegen den Impfstoff habe: Die Papiere verloren in London 3,1 Prozent.