Europas Leitbörsen gehen mit Gewinnen ins Wochenende

Spanische Großbanken BBVA und Sabadell im Fokus - Pernod Ricard im Euro-Stoxx-50 gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Starke Handelsimpulse blieben allerdings einen Tag nach Thanksgiving in den USA aus, da sich die meisten US-Investoren wohl auch am Freitag nicht aktiv waren.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 gewann 0,48 Prozent auf 3.527,79 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,37 Prozent auf 13.335,68 Punkte. Der Pariser CAC-40 erhöhte sich um 0,56 Prozent auf 5.598,18 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es um geringere 0,07 Prozent auf 6.367,58 Stellen hinauf.

Eine sich eingetrübte Wirtschaftsstimmung in der Eurozone konnten die Märkte nicht nachhaltig belasten. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel um 3,5 Punkte auf 87,6 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten jedoch mit einem deutlicheren Rückgang auf 86,0 Punkte gerechnet. In der EU insgesamt war die Entwicklung ähnlich.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Deutschland die Titel von Adidas in den Fokus. Sie gaben am heutigen Tag 1,27 Prozent ab, nachdem bekannt geworden war, dass der Konzern seine Tochter Reebok veräußern wolle.

In Spanien haben indes die beiden spanischen Großbanken BBVA und Banco Sabadell ihre seit knapp zwei Wochen laufenden Fusionsgespräche abgebrochen. Als Grund nannte Sabadell unterschiedliche Vorstellungen über die finanziellen Details. Für die Papiere von Sabadell ging es um mehr als 13 Prozent bergab. BBVA gewannen dagegen fast fünf Prozent. Das Platzen der Fusion dürfte vor allem die Sabadell belasten, da sie das kleinere und schwächere der beiden Institute ist.

Daneben bewegten Analystenstimmen: Pernod Ricard verteuerten sich um 2,34 Prozent. Die Experten der US-Bank Morgan Stanley hatten sich zuvor positiv zum Sektor geäußert und diesen als "attraktiv" hochgestuft. Zudem sprachen sie eine Kaufempfehlung für den französischen Spirituosenhersteller und den britischen Wettbewerber Diageo aus. Die Aktien des letzteren stiegen in London um 0,15 Prozent.

In London gewannen zudem AstraZeneca 0,28 Prozent, nachdem die Titel über weite Strecken des Tages klar im Minus notiert hatten. Der Pharmakonzern plant ergänzende Untersuchungen zu seinem Corona-Impfstoff, nachdem zuvor Zweifel am Studiendesign und der hohen Wirksamkeit des Mittels aufgekommen waren.