Europas Leitbörsen gehen mit klaren Abschlägen aus dem Handel

Euro-Stoxx-50 verliert 0,95 Prozent - Banken und Energieunternehmen können zulegen

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,95 Prozent bei 3.669,54 Punkten. In Frankfurt fiel der DAX um 0,97 Prozent auf 13.920,69 Einheiten. Der FTSE-100 in London büßte 0,31 Prozent ein auf 6.630,52 Zähler.

Zu Mittag hatten die europäischen Aktienmärkte sich zuerst wieder etwas erholt. Nach dem schlechten US-Start verzeichneten sie aber wieder klare Verluste.

Grund für die anhaltende Unsicherheit an den Börsen dürfte das weiter hohe Zinsniveau an den Anleihenmärkten sein. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen lag zuletzt bei 1,56 Prozent. Sie waren am Vortag stark angestiegen, nachdem der US-Notenbankchef Powell, anders als von den Händlern erhofft, keine konkreten Maßnahmen gegen die hohen Kapitalmarktzinsen ankündigte.

Bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 lagen die VW-Aktien am Nachmittag vorne im Index mit einem Wertzuwachs von 2,3 Prozent. Grund dürfte die Nachricht gewesen sein, dass der spanische Staat mit der dortigen Volkswagen-Tochter Seat und das Energieunternehmen Iberdrola eine Batteriefabrik bauen will. Zudem soll der Ausbau der Flotte reiner E-Fahrzeuge schneller als bisher geplant vorangehen. Bis 2030 sollen in Europa nun 70 Prozent der Gesamtverkäufe auf diese Sparte entfallen, was eine Verdoppelung der bisher geplanten Quote bedeutet.

Auch die Aktien des Energiekonzerns Eni konnten um 1,9 Prozent zulegen. Hier dürften die angestiegenen Ölpreise gestützt haben. Gleiches gilt für die Energieproduzenten Total (plus ein Prozent) und Enel (plus 0,4 Prozent).

Zu den Gewinnern gehörten auch Banktitel. Aktien der ING gingen 1,6 Prozent nach oben. Bei der Banco Santander war es ein Plus von 1,3 Prozent.

Größter Verlierer im Eurozonen-Leitindex waren die Papiere von Airbus die sich um 4,9 Prozent verbilligten. In Frankreich, Deutschland und Großbritannien werde es keine Kündigungen geben, hatte der Flugzeugbauer nach einem Treffen mit dem europäischen Betriebsrat gestern mitgeteilt. Voraussetzung sei aber eine erhöhte interne Mobilität der Beschäftigten. In Spanien habe der Verhandlungsprozess später angefangen, dort liefen die Anpassungsmaßnahmen noch, hieß es am Donnerstag.