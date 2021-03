Europas Leitbörsen gehen mit klaren Aufschlägen aus dem Handel

Beruhigung an Anleihemärkten stützt - Industriestimmung in der Eurozone deutlich aufgehellt - Luftfahrttitel gut gesucht

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit einem satten Plus aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit Zugewinnen von 1,93 Prozent auf 3.706,62 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX um 1,64 Prozent auf 14.012,82 Punkte nach oben. Der Londoner FTSE-100 gewann ebenso deutliche 1,62 Prozent auf 6.588,53 Einheiten.

Stützung kam dabei einerseits von den Anleihemärkten. Dort gab es zunehmende Beruhigung zu beobachten. Die zuletzt stark gestiegenen Renditen auf Anleihen kamen wiederum etwas zurück. Die deutliche Zuwächse bei den Renditen auf Festverzinsliche hatten zuletzt die Sorgen rund um steigende Kapitalmarktzinsen befeuert.

Auch von Konjunkturdatenseite gab es am Montag positive Nachrichten. Sowohl in der Eurozone, als auch Großbritannien hat sich die Industriestimmung im Februar merklich aufgehellt. In der Eurozone stieg der Einkaufsmanagerindex für die Industrie gar auf ein Dreijahreshoch.

Auch in den USA ist die Industriestimmung auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Das konnte die US-Börsen deutlich antreiben, womit wiederum die starke Aktienstimmung auch auf die Europa-Börsen positiven Einfluss hatte.

Zudem gibt es in den USA Fortschritte hin zu einem weiteren billionenschweren Stützungsprogramm für die pandemiegebeutelte Wirtschaft. Nachdem das Repräsentantenhaus dem Paket von US-Präsident Joe Biden zugestimmt hat muss nun auch der Senat sein okay geben.

Branchenseitig stachen europaweit Luftfahrttitel hervor. Die Anleger hoffen offenbar auf eine starke Erholung des Sektors nach der Coronakrise. Im Euro-Stoxx-50 verteuerten sich die Papiere von Airbus um satte 5,0 Prozent. In London gewannen die Papiere der Airline-Holding IAG fast 7 Prozent.

An der Indexspitze im Eurozonen-Leitindex rangierten unterdessen die Titel von Amadeus IT mit einem satten Kursplus von 8,0 Prozent. Daneben gewannen auch die Titel des Brauereikonzerns AB Inbev deutliche 4,4 Prozent. Die Aktien von Bayer legten ebenso um klare 4,4 Prozent zu.

Für Danone-Papiere ging es an der Euronext in Paris um 1,4 Prozent hoch. Der Joghurthersteller will seinen Minderheitsanteil am chinesischen Partner Mengniu loswerden. Dazu wird der indirekte Anteil zunächst zu einer direkten Beteiligung in Höhe von 9,8 Prozent, bevor er in diesem Jahr verkauft werden soll, wie die Franzosen mitteilten. Die indirekte Beteiligung stehe derzeit mit einem Wert von 850 Millionen Euro in den Büchern.