Europas Leitbörsen gehen mit leichten Verlusten aus dem Handel

Entwicklung am Anleihenmarkt weiterhin im Fokus - Technologiewerte wenig gesucht - Öl-Aktien profitieren von guter Stimmung am Ölmarkt

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem Minus von 0,21 Prozent auf 3.704,85 Punkte aus dem Handel. Der Frankfurter DAX gab um 0,17 Prozent auf 14.056,34 Einheiten nach. Der Londoner FTSE-100 schloss mit Abgaben von 0,37 Prozent auf 6.650,88 Zähler.

Weiterhin im Fokus steht die Entwicklung an den Anleihemärkten. Zuletzt sorgte der Zinsanstieg bei Festverzinslichen für Sorgen an den Börsen. Zwar setzte sich der Höhenflug bei der Rendite auf zehnjährige US-Anleihen am Donnerstag zunächst nicht fort. Trotzdem liegt sie nahe der relativ hohen 1,5-Prozent-Marke. Die steigenden Renditen machen Anleihen zunehmen zu einer attraktiven Anlagealternative und drücken die Aktienkurse dadurch.

Konjunkturdaten aus Europa gaben den Märkte am Donnerstag kaum Impulse. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone verharrte im Jänner bei 8,1 Prozent. Dahingegen sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Jänner gegenüber dem Vormonat um 5,9 Prozent eingebrochen. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang von 1,4 Prozent gerechnet.

Auch in den USA wurden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entwickelten sich dabei leicht besser als erwartet. Insgesamt wurden in der Vorwoche 745.000 Erstanträge gestellt. Von Expertenseite war zuvor mit einem Wert von 750.000 Anträgen gerechnet worden. Außerdem stiegen die Aufträge an US-Industrieunternehmen zu Jahresbeginn stärker als erwartet.

Im Branchenvergleich waren am Donnerstag im Eurozonen-Leitindex besonders Technologiewerte unter den Verlierern zu finden. So verloren etwa die Aktien des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML satte 6,1 Prozent.

Daneben gaben auch die Papiere des französischen Medienkonzerns Vivendi um 4,2 Prozent nach. Dabei kam der Konzern robust durch die Krise. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte man den Umsatz um mehr als ein Prozent auf 16 Milliarden Euro steigern. Jedoch gab das Management keinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Deutlich fester schlossen im Euro-Stoxx-50 hingegen die Titel der Ölbranche. So gewannen Total 3,2 Prozent und Eni steigerten sich um 2,2 Prozent. Die Papiere profitierten dabei wohl auch von den klar gestiegenen Ölpreisen infolge des Auftakts des Treffens der OPEC+. Auch in London waren BP (plus 2,7 Prozent) und Royal Dutch Shell (plus 2,2 Prozent) unter den Gewinnern.

Daneben gewannen auch die Aktien des spanischen Energieversorgers Iberdrola fast 3 Prozent. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Iberdrola-Papiere mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung aufgenommen.