Europas Leitbörsen gehen mit Verlusten aus dem Handel

Analysten stellen weiteres Aufwärtspotenzial für Märkte in Frage - Wall Street ebenso mit Abgaben - Banken- und Ölwerte mit klaren Abschlägen

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Nach den jüngsten Aufschlägen stellen einige Marktteilnehmer weiteres Aufwärtspotenzial für die Märkte zunehmend in Frage. Weiterhin berge die Pandemie trotz der zuletzt gestiegenen Hoffnungen auf einen baldigen Covid-Impfstoff einige Risiken. Deutliche Abschläge gab es zum Wochenauftakt vor allem für Banken- und Ölwerte.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 3.492,54 Punkten. Der Frankfurter DAX ging um 0,33 Prozent leichter bei 13.291,16 Einheiten aus dem Handel. Für den FTSE-100 in London ging es um klare 1,59 Prozent auf 6.266,19 Zähler nach unten.

Trotz der schwachen Vorgaben von den Fernost-Börsen hatten die europäischen Märkte zunächst noch teilweise zugelegt. In Asien konnten selbst robuste Konjunkturdaten aus China und Japan die Anleger nicht überzeugen. Auch an der Wall Street ging es zur Eröffnung nach unten, womit auch die europäischen Leitbörsen im Verlauf zunehmend in die Verlustzone abrutschten.

In Europa waren zum Wochenauftakt kurstreibende Konjunkturdaten Mangelware. Zwar standen die Konsumentenpreise aus einigen Eurozonen-Ländern auf der Agenda, bei den Anlegern stießen diese jedoch auf wenig Interesse. Derzeit ist laut den Analysten der Helaba Inflation kein Thema. "Der Preisdruck ist gering und die Inflationserwartungen trotz des jüngsten Anstiegs schwach ausgeprägt", hieß es hierzu im Helaba-Tagesausblick.

Branchenseitig standen die europäischen Ölwerte im Fokus der Anleger. Zuletzt hatten Medienberichte über Uneinigkeit innerhalb des Ölförderkartells OPEC+ für Preisabschläge am Ölmarkt gesorgt. Demzufolge konnte sich die OPEC+ am Wochenende in einem informellen Meeting nicht auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen einigen. Die Beratungen werden nun in offiziellem Rahmen am Montag und am Dienstag fortgesetzt.

Experten zufolge ist eine Verlängerung der Förderkürzungen am Markt jedoch bereits eingepreist. Droht diese zu scheitern, könnte dies negative Folgen auf die Ölpreise haben. Diese Befürchtungen bekamen am Montag wohl auch die Papiere der Ölkonzerne zu spüren. Im Euro-Stoxx-50 verloren etwa die Aktien von Total fast 5 Prozent. Im Londoner "Footsie" gehörte die Titel von BP mit minus 5,8 Prozent zu den größten Verlierern.

Auch Bankaktien lagen am Montag wenig in der Gunst der Anleger. Für die branchenweiten Abschläge sorgten wohl drastische Sparmaßnahmen bei der niederländischen Großbank ABN Amro. Aufgrund der anhaltenden Branchenkrise wird das Geldhaus bis 2024 rund 15 Prozent der gesamten Stellen einsparen. Die ABN-Titel schlossen an der Amsterdamer Börse mit Verlusten von knapp 9 Prozent.

Die Papiere des Konsumgüterkonzerns Unilever gehörten mit Zugewinnen von 1,1 Prozent zu den Gewinnern im Eurozonen-Leitindex. Das Unternehmen verkündete am Montag, dass Unilever nach der Eingliederung seiner niederländischen Zweigfirmen künftig als rein britisches Unternehmen mit Sitz in London operiert.