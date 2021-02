Europas Leitbörsen gehen mit Verlusten aus dem Handel

Euro-Stoxx-50 verliert 0,71 Prozent - hohe Renditen bei festverzinslichen Wertpapieren lasteten auf den Kursen

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch durchgehend mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,71 Prozent bei 3.699,85 Punkten. In Frankfurt fiel der DAX um 1,10 Prozent auf 13.909,27 Einheiten zurück. Der FTSE-100 in London gab 0,56 Prozent nach auf 6710,90 Zähler.

Höhere Renditen an den Anleihenmärkten dürften die Anleger angezogen und somit Kapital von den Aktienmärkten abgezogen haben. Vor allem die Renditen bei langjährigen US-Staatsanleihen sind sehr hoch.

Aus den USA hatte es am Nachmittag zunächst positive Signale gegeben. Die Einzelhandelsumsätze sind im Jänner um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter hatten zuvor nur ein Plus von 1,1 Prozent erwartet.

Auch die US-Erzeugerpreise sind über die gleiche Periode um 1,3 Prozent gestiegen. Auch hier war zuvor nur von niedrigeren 0,4 Prozent ausgegangen worden.