Europas Leitbörsen gehen ohne klare Tendenz aus dem Handel

Euro-Stoxx-50 baut leichtes Plus - DAX und FTSE-100 im Minus - Impfstoff-Euphorie vorerst verflogen

Die Leitbörsen in Europa haben am Dienstag ohne klare Richtung geschlossen. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, lag zwar die meiste Zeit über in der Verlustzone, baute jedoch zum Schluss noch ein knappe Kursplus von 0,07 Prozent auf 3.468,38 Punkte.

Der Frankfurter DAX ging mit einem hauchdünnen Minus von 0,04 Prozent bei 13.133,47 Punkten über die Ziellinie. Unterdessen blieb der Londoner FTSE-100 am Dienstag klar hinter dem Umfeld zurück und schloss mit minus 0,87 Prozent auf 6.365,33 Einheiten.

Nach dem positiven Wochenstart traten die Anleger am europäischen Markt am Dienstag etwas auf die Bremse. Die Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen waren auch gemischt ausgefallen. Am Montag hatte der US-Pharmakonzern Moderna positive Zwischenergebnisse für seinen Covid-Impfstoff abgeliefert, wonach dieser einen 94,5-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete.

Auch wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten durch die jüngsten Nachrichten rund um einen baldigen Corona-Impfstoff deutlich aufhellten, bleibt die Corona-Situation weiterhin sehr angespannt. Vor allem in Europa waren die Neuinfektionszahlen zuletzt wieder rasant angestiegen. Viele Länder, zuletzt auch Österreich, verhängten einen neuerlichen Lockdown um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Konjunkturdaten waren in der Eurozone am Berichtstag Mangelware, wodurch die Anleger ihren Blick umso stärker auf die USA richteten. Dort stieg zwar die Industrieproduktion im Oktober um 1,1 Prozent und damit etwas stärker als die von Experten erwarteten 1,0 Prozent. Jedoch blieben die Einzelhandelsumsätze im gleichen Zeitraum mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Im Schnitt war hierbei mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet worden.

Am Vormittag waren im Euro-Stoxx-50 aus Branchensicht noch die Bankenwerte klar im Minus gelegen. Im Verlauf konnte der Sektor allerdings deutlich aufholen. So schlossen etwa die Papiere der spanischen Banco Santander mit plus 0,7 Prozent. Wie am Montagabend bekannt wurde, befindet sich das spanische Geldhaus in Fusionsgesprächen mit dem kleineren Konkurrenten Banco Sabadell (plus 6,8 Prozent). Zudem kauft die Banco Santander das Kerngeschäft des insolventen deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard (plus 5,2 Prozent).

Stärkste Branche im Eurozonen-Leitindex waren die europäischen Versicherer. Deutlich im Plus mit Aufschlägen von 1,8 Prozent schlossen etwa die Papiere des deutschen Versicherungskonzerns Allianz. Auch die Aktien von AXA gewannen klare 1,6 Prozent.

Am unteren Ende des Euro-Stoxx-50 verloren die Titel des deutschen Softwareriesen SAP 1,8 Prozent. Auch die Anteilsscheine der Deutschen Börse lagen mit Verlusten von 1,5 Prozent wenig in der Gunst der Anleger.