Europas Leitbörsen halten sich im Verlauf klar im Plus

Impfstoff-Neuigkeiten und Brexit-Hoffnungen treiben an - Bankenwerte sehr fest - Europäische Regulierungsbehörde will stärksten Banken wieder Dividendenzahlungen erlauben

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Montag im Verlauf weiterhin klar in der Gewinnzone gehalten. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.30 Uhr mit Aufschlägen von 1,06 Prozent bei 3.522,88 Punkten. In Frankfurt stieg der DAX um 1,17 Prozent auf 13.267,39 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 blieb deutlich hinter dem Marktumfeld zurück und lag nur knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 6.552,20 Zähler.

Einerseits sorgen zum Wochenauftakt positive Impfstoff-Nachrichten aus den USA für gute Stimmung unter den Anlegern. Der Impfstoff des Biotechnologiekonzerns Biontech und seines US-Partner Pfizer erhielt in den USA als erster eine Notfallzulassung. Bereits am Montag wurde mit der Impfung der Bevölkerung begonnen.

Andererseits hoffen die Anleger weiterhin auf eine Einigung im Ringen um ein Handelsabkommen nach dem Brexit. Eigentlich hätten sich die Europäische Union (EU) und Großbritannien bis zum gestrigen Sonntag einigen müssen. Die selbst gesetzte Frist verstrich allerdings ohne Einigung, also kündigten die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson weitere Gespräche an. Weiterhin liege man bei einigen Schlüsselfragen "sehr weit auseinander", so Johnson.

Auch Konjunkturdaten aus der Eurozone stimmen leicht optimistisch. Im Oktober stieg die Industrieproduktion in der Eurozone gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Zuvor hatten Analysten mit einem geringfügig schwächeren Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Die schwerwiegenden Auswirkungen der Coronakrise werden jedoch beim Jahresvergleich sichtbar. Gegenüber dem Oktober 2019 fiel die Produktion um satte 3,8 Prozent geringer aus.

Bei den europäischen Bankenwerten sorgte am Montag ein offenbarer Schwenk der Europäischen Regulierungsbehörden für satte Kursaufschläge. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, erwäge die Behörde den stärksten europäischen Banken wieder Dividendenausschüttungen zu erlauben. Zuvor hatte diese den Banken empfohlen aufgrund der Coronakrise bis 1. Jänner 2021 auf Dividendenzahlungen zu verzichten. Im Euro-Stoxx-50 machten etwa die Papiere der BNP Paribas einen Satz von über 4,4 Prozent.

Auch die Titel des Rückversicherers Munich Re waren im Eurozonen-Leitindex gut gesucht. Sie machten ihre Freitagsverluste so gut wie wett mit plus 2,5 Prozent. Ihnen half eine frische Kaufempfehlung der Bank of America.

An der Börse in London verloren hingegen die Papiere des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca satte 7,1 Prozent. Bereits in der Vorwoche war bekannt worden, dass Astrazeneca seinen US-Konkurrenten Alexion für insgesamt 39 Milliarden US-Dollar kaufen möchte. Durch die Übernahme will der Pharmariese sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen ausbauen, auf das Alexion spezialisiert ist.