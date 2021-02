Europas Leitbörsen holen Verluste zu Mittag teilweise auf

Sorgen rund um steigende Zinsen belasten Aktienmärkte - Leitbörsen holen hohe Anfangsverluste nach besser als erwartet ausgefallenem ifo-Index teilweise auf

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Montag zu Mittag weiterhin mit Abgaben. Dabei waren die Märkte jedoch noch tiefer in der Verlustzone in den Handel gestartet. Ein klar besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex ließ die Börsen im Laufe des Vormittags zumindest Teile der Anfangeverluste aufholen.

Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 12.30 Uhr mit einem Minus von 0,74 Prozent bei 3.685,98 Punkten. In Frankfurt gab der DAX um 0,58 Prozent auf 13.911,99 Einheiten nach. Der Londoner FTSE-100 verlor ebenso 0,66 Prozent auf 6.580,48 Zähler.

Sorge bereitet den Anlegern nicht nur die anhaltende Corona-Lage in Europa mit teilweise schleppenden Impfkampagnen und sich ausbreitenden Virus-Mutationen. Auch das Thema Zinsanstieg ist inzwischen an den Aktienmärkten angekommen, wie der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners kommentiert. Steigende Zinsen wirken sich unmittelbar auf Unternehmensgewinne aus zudem werden dadurch Anleihen wieder zu attraktiven Anlagealternativen.

Mit Spannung erwartet wurde am Vormittag der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex. Der vom Münchner ifo-Institut erhobene wichtige Konjunkturindikator gibt Auskunft darüber wie deutsche Unternehmen sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Zukunftsaussichten bewerten.

Gegenüber dem Vormonat stieg das ifo-Geschäftsklima im Februar um 2,1 Punkte auf 92,4 Zähler. Das ist der höchste Stand seit dem Oktober des Vorjahres. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, allerdings nur mit einer geringfügigen auf 90,5 Punkte. "Die deutsche Wirtschaft zeigt sich trotz Lockdown robust, vor allem wegen der starken Industriekonjunktur", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bei den Einzelwerte im Eurozonen-Leitindex legten die Papiere des irischen Glückspielkonzerns Flutter Entertainment weiter zu. Zuletzt standen sie mit satten Zugewinnen von über 4 Prozent klar an der Indexspitze.

Daneben legten auch die Titel der beiden Ölkonzerne Total und Eni um jeweils über ein Prozent zu. Zum Wochenauftakt zeigt sich der Ölmarkt weiter von seiner guten Seite. Vor allem die extrem kalten Temperaturen in den USA stützen die Ölpreise derzeit.

Schwach zeigten sich hingegen Technologiewerte. Im Euro-Stoxx-50 lagen etwa die Titel des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen mit Verlusten von 3,0 Prozent wenig in der Gunst der Anleger. Auch die Titel der niederländischen ASML Holding gaben um 2,3 Prozent nach.

In Frankfurt tendierten die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental zuletzt mit deutlichen Abgaben von 2,5 Prozent. Wie Continental am Montag bekannt gab, sollen die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der schwierigen Marktlage keine Dividende erhalten. Im vorangegangen Jahr hatten die Anteilshaber noch eine Dividende in Höhe von 3 Euro je Titel erhalten.