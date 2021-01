Europas Leitbörsen im Eröffnungshandel mit Kursgewinnen

Euro-Stoxx-50 um 0,59 Prozent höher - Stabilisierung nach schwachem Vortag

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag im Eröffnungshandel Kursgewinne verzeichnet. Nach dem schwachen Wochenauftakt begaben sie sich damit vorsichtig auf Erholungskurs. Vorbörslich hatte es zunächst nach weiteren Verlusten ausgesehen, bereits in den ersten Handelsminuten drehten die Börsen jedoch ins Plus.

Aus dem Handel hieß es, die Investoren würden sich derzeit etwas wegen möglicher Verzögerungen beim geplanten billionenschweren US-Konjunkturpaket sorgen. Andererseits gebe es jedoch die Hoffnung auf gute Geschäftszahlen der großen US-Technologiekonzerne.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.15 Uhr um 0,59 Prozent auf 3.573,94 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte noch etwas stärker um 0,70 Prozent auf 13.737,38 Zähler zu. In London rückte der FTSE-100 um 0,51 Prozent auf 6.673,03 Einheiten vor.