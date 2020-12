Europas Leitbörsen im Frühhandel freundlich

Euro-Stoxx-50 zuletzt um 0,58 Prozent höher - VW-Aktien profitieren von beigelegtem Streit um Führungsrolle von CEO Diess - H&M-Titel nach Zahlen unter Druck

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagvormittag freundlich tendiert. Weiterhin bleiben die Sorgen wegen neuerlichen Lockdowns, die Unsicherheit um den Brexit und das Warten auf mögliche Konjunkturstützen in den USA die bestimmenden Themen am Markt.

Stützend wirkten jedoch Wirtschaftsdaten aus China, die zeigten, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. "Chinas Wirtschaft wächst solide", fasste es Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank zusammen.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 10.00 Uhr um 0,58 Prozent auf 3.524,24 Zähler. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,64 Prozent auf 13.307,74 Punkte zu. Der FTSE-100 in London drehte nach anfänglichen Verlusten ebenfalls ins Plus und gewann 0,35 Prozent auf 6.554,84 Punkte.

Datenseitig dürften die Impulse im heutigen Tagesverlauf vor allem aus den USA kommen. Veröffentlicht werden am Nachmittag der Empire-State-Index für Dezember sowie Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für November.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Volkswagen (VW) mit einem klaren Plus von 4,02 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Unterstützung lieferte hier der offenbar er beigelegte Streit um die Führungsrolle von Konzernchef Herbert Diess.

Die Rückendeckung für Diess von den VW-Aufsehern sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst von Bernstein Research. Die Führungsunsicherheit sei der Grund für seine bisherige negative Einschätzung der Aktie gewesen. Nun hob er das Votum auf "Market-Perform" an.

In Stockholm gerieten dagegen die Aktien von Hennes & Mauritz (H&M) unter Druck und verloren knapp drei Prozent. Der Moderiese hat im Corona-Jahr 2020 weniger Kleidung an die Kunden gebracht als im Vorjahr. Der Nettoumsatz der H&M-Gruppe sank im Geschäftsjahr von Dezember 2019 bis November 2020 um 18 Prozent auf rund 187 Milliarden schwedische Kronen (etwa 18,4 Mrd. Euro).

In Zürich legten die Titel der Credit Suisse rund ein Prozent zu. Die Schweizer Großbank will bis 2023 den Vorsteuergewinn im Vermögensverwaltungsgeschäft auf 5,0 bis 5,5 Milliarden Franken steigern, wie sie anlässlich eines Investorentages mitteilte. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund zehn Prozent.