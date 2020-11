Europas Leitbörsen im Frühhandel gut behauptet

Corona-Infektionszahlen stehen Hoffnungen auf Impfstoffe und gute US-Vorgaben gegenüber - Euro-Stoxx-50 mit plus 0,03 Prozent praktisch unverändert

Die europäischen Börsen haben sich am Mittwochvormittag kaum von der Stelle bewegt. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 10.20 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,03 Prozent bei 3.509,02 Punkten. Der deutsche DAX hielt mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent bei 13.299,27 Zählern. Der britische FT-SE-100 befestigte sich um 0,13 Prozent auf 6.440,55 Punkte. Sorgen um hohe Corona-Infektionszahlen standen gute US-Vorgaben und die Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe gegenüber.

Die US-Börsen haben am Vortag deutlich zugelegt. Der Dow Jones schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 30.000 Punkten. Gebremst wurde die Börsenstimmung in Europa zwar noch von den Ängsten vor den wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns. "Für gute Laune sorgt derzeit aber der Ausblick auf Corona-Impfstoffe, die vermutlich schon im Dezember zum Einsatz kommen", schreiben die Analysten der Helaba.

In Frankfurt fanden sich Aktien des Triebwerksherstellers MTU mit einem Plus von 2,18 Prozent an der Spitze im DAX. Titel der Luftfahrtbranche hatten heuer besonders unter der Coronakrise gelitten. In London waren Melrose Industries nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht mit einem Aufschlag von 3,44 Prozent die größten Gewinner im FTSE.

Für Bewegung könnten auch die am Nachmittag stehenden US-Daten sorgen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag werden einige Zahlen wie etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schon am Mittwoch veröffentlicht.

Wichtige Hinweise auf die Konjunkturentwicklung im vierten Quartal erwarten die Helaba-Analysten vor allem von den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter. Die ebenfalls anstehende Revision der BIP-Schätzung dürfte hingegen keine größeren Überraschungen bringen. Veröffentlicht werden zudem Zahlen zu den Konsumausgaben, privaten Einkommen und den Neubauverkäufen.