Europas Leitbörsen im Frühhandel im Plus

Euro-Stoxx-50 am Vormittag 0,66 Prozent fester - Prosus-Aktien von ausgebliebenen US-Investitionsbann bei Beteiligung Tencent beflügelt

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagvormittag fester tendiert. Ihre leichten Kurszuwächse aus dem Eröffnungshandel bauten die Märkte in der ersten Handelsstunde aus. Zuvor waren am Vorabend bereits die US-Börsen mehrheitlich mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 10.00 Uhr mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 3.640,37 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stieg in Frankfurt um 0,52 Prozent auf 14.010,37 Einheiten. Der FTSE-100 in London legte um 0,39 Prozent auf 6.771,53 Zähler zu.

Die Marktteilnehmer warten vor allem auf den Amtswechsel in Washington in der kommenden Woche und damit auf die ersten Schritte, die der neue Präsident Joe Biden zur Stützung der Wirtschaft unternehmen will. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN plant Biden, ein zwei Billionen Dollar schweres Paket vorzuschlagen.

Für etwas Zurückhaltung dürfte dagegen die drohende Regierungskrise in Italien sorgen. Nach dem Rückzug der Mini-Partei Italia Viva von Matteo Renzi aus dem Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte steht das Mitte-Links-Bündnis ohne eigene Mehrheit im Parlament da. Zudem bleibt auch die Coronakrise trotz der begonnenen Impfungen Thema, da zunehmend mehr Länder ihre Lockdowns verschärfen oder verlängern.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien der in Amsterdam notierten Internetgesellschaft Prosus mit einem Plus von 4,7 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Am Vorabend war berichtet worden, dass die US-Regierung Insidern zufolge Abstand von dem Plan genommen hat, die chinesischen Technologie-Riesen Alibaba, Tencent und Baidu mit einem Investitionsbann zu belegen. Prosus hält rund 31 Prozent an Tencent.

Gut gesucht waren auch die Titel des niederländischen Halbleiterunternehmens ASML mit einem Plus von knapp drei Prozent. Beobachter verwiesen auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des taiwanesischen Branchenkollegens TSMC.

Klar nach oben ging es weiter für die VW-Aktien, die zuletzt 2,7 Prozent zulegten. Einem Händler zufolge stützten hier Spekulationen über ein besser ausgefallenes viertes Geschäftsquartal.

Auf der Verliererseite standen am Vormittag Konsumgüterwerte wie Danone (minus 1,53 Prozent) und L'Oreal (minus 0,70 Prozent). Bei Danone nahm die Deutsche Bank eine leichte Kurszielsenkung vor und bestätigte ihre Anlageempfehlung "Hold".