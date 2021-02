Europas Leitbörsen im Frühhandel im Plus

Euro-Stoxx-50 steigt um 0,34 Prozent - Jahresergebnisse 2020 lassen Aktien von Bayer und InBev fallen

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagvormittag Zuwächse verbucht. Stärkere Zugewinne gleich nach Handelsstart wurden auf dem Kontinent aber wieder abgegeben. Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.50 Uhr um 0,34 Prozent auf 3.718,45 Punkte. In Frankfurt legte der DAX um 0,07 Prozent auf 13.985,40 Einheiten zu - war aber zwischenzeitlich unter die Vortageslinie gerutscht. Der FTSE-100 in London verzeichnete ein Plus von 0,40 Prozent bei 6.685,76 Zählern.

Die Aktienmärkte setzen die von Optimismus geprägte Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Vor allem aus den USA gab es starke Vorgaben. In Deutschland ist die Konsumstimmung unter Verbrauchern im Februar zudem gestiegen, wie heute veröffentlichte Zahlen des Konsumforschungsunternehmens GfK zeigten.

Datenseitig steht am Donnerstag einiges auf dem Programm. Wichtig dürfen unter anderen am Nachmittag US-Auftragsdaten für langlebige Güter werden.

Unter den Euro-Stoxx-Branchenindizes lag der Telekomsektor an der Spitze. Bei den Einzelwerten im Eurozonen Leitindex lag dementsprechend Nokia mit einem Zugewinn von 6,3 Prozent an der Spitze. Auch die Deutsche Telekom legte um 2,3 Prozent zu. Nachgefragt waren auch die Aktien des Versicherungsunternehmens AXA, die sich um 2,8 Prozent verteuerten. Das AXA-Jahresergebnis für 2020 war überraschend schlecht ausgefallen. Der Konzern zeigte sich jedoch optimistisch für das kommende Jahr. Zudem können sich Anleger über eine erhöhte Dividende freuen.

Die größten Einbußen im Euro-Stoxx-50 musste der Bier-Konzern AB InBev mit minus 5,2 Prozent verzeichnen. Die Umsätze des Beck's-Mutterkonzern waren im letzten Jahr um 10 Prozent gesunken.

Die Titel des deutschen Chemiekonzerns Bayer büßten vier Prozent an Wert ein. Auch hier wurden die Jahresergebnisse für 2020 heute vorgestellt.