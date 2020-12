Europas Leitbörsen im Frühhandel leicht schwächer

Euro-Stoxx-50 um 0,10 Prozent tiefer - Mangelnde Brexit-Fortschritte und starker Euro sorgen für Zurückhaltung

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagvormittag leicht schwächer tendiert. Belastungsfaktoren, die aktuell weiter im Blick bleiben, sind zum einen der starke Euro, zum anderen die Gespräche über den Brexit-Handelspakt. Zudem bleiben auch Nachrichten rund um die Covid-19-Pandemie im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.50 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 3.526,57 Punkten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,03 Prozent auf 13.266,10 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,18 Prozent auf 6.543,36 Zähler.

Der Euro hatte Anfang Dezember wieder die Marke von 1,20 US-Dollar übersprungen und befindet sich nun wieder auf dem höchsten Niveau seit Frühjahr 2018. Bei den Brexit-Verhandlungen ruhen die Hoffnungen nun auf einem Treffen in den nächsten Tagen, nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch brachten. Was die Pandemie anbelangt, so bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau.

Im weiteren Handelsverlauf könnten auch Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und könnten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zu den Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten, die vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelt werden, und eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte dann vor allem der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag Aufmerksamkeit zuteilwerden. Am Markt erwartet man sich neue Liquiditätshilfen.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyan mit einem Plus von 1,69 Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Gut gesucht waren auch die Titel des französischen Medienkonzerns Vivendi (plus 1,00 Prozent) sowie die Papiere der Deutschen Börse (plus 0,81 Prozent).

Am unteren Ende der Kurstafel fanden sich die Papiere des spanischen IT-Konzerns Amadeus mit einem Minus von 1,67 Prozent. Auch die Anteilsscheine des irisch-deutschen Gaseherstellers Linde (minus 1,34 Prozent) und die Aktien des französische Ölkonzerns Total (minus 1,36 Prozent) gehörten zu den größten Verlierern.