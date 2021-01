Europas Leitbörsen im Frühhandel mehrheitlich leicht im Plus

Euro-Stoxx-50 und DAX gut behauptet - FTSE-100 etwas stärker im Plus - Warten auf Ergebnisse von US-Stichwahlen

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochvormittag mehrheitlich leicht im Plus tendiert. Am Markt wartet man mit Spannung das Ergebnis der noch ausstehen Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia. Eine der beiden Wahlen wurde laut Medien bereits zugunsten des demokratischen Herausforderers um einen Senatssitz entschieden. Die zweite ist noch offen, wobei Beobachter auch hier Vorteile für die Demokraten sehen.

Der Euro-Stoxx tendierte gegen 9.45 Uhr um knappe 0,04 Prozent höher bei 3.549,43 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt gewann ebenfalls nur geringfügige 0,07 Prozent auf 13.660,40 Einheiten. Etwas kräftiger stieg der FTSE-100 in London, er legte 0,55 Prozent au 6.648,55 Einheiten zu.

Kursverluste verzeichneten die Märkte in Paris und Zürich. Der französische Leitindex CAC-40 fiel um 0,05 Prozent auf 5.560,74 Punkte und das Schweizer Börsenbarometer SMI verlor 0,51 Prozent auf 10.641,73 Zähler.

"Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Da sich die Demokraten für umfangreichere Covid-19-Hilfspakete stark machten, dürfte deren Sieg bei der Abstimmung schnellere und größere Hilfen garantieren. "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen."

Stärkster Sektor in Europa waren im Frühhandel die am Vortag noch schwachen Banken. Im Euro-Stoxx-50 gehörten etwa die Titel von Banco Santander (plus 3,75 Prozent), BNP Paribas (plus 2,99 Prozent) und ING (plus 2,61 Prozent) zu den größten Kursgewinnern.

Gut gesucht waren wie auch schon am Vortag Papiere aus der Ölbranche. Hier stiegen im Euro-Stoxx-50 die Aktien von Total um 1,83 Prozent und die Titel von Eni um 1,05 Prozent. Der Ölmarkt setzte seine Aufwärtsbewegung vom Dienstag fort. Auslöser des jüngsten Anstiegs war die Entscheidung der OPEC+ vom Dienstag, die Ölproduktion in den kommenden beiden Monaten zu reduzieren. Die Hauptlast trägt dabei der Ölriese Saudi-Arabien.