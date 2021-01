Europas Leitbörsen im Frühhandel mit Abgaben

Techtitel stehen unter Druck nach Zahlen aus den USA am Vortag - Nokia, LVMH und Kering gefragt

Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag überwiegend mit Verlusten tendiert. Nachdem am Vorabend in den USA durchaus positive Quartalszahlen von Technologieriesen wie Microsoft und AMD veröffentlicht worden waren, rückte diesseits des Atlantiks in der Früh unter anderem das deutsche Konsumklima in den Vordergrund. Das Highlight des Tages dürfte allerdings die Fed-Zinssitzung sein.

Der Euro-Stoxx-50 verlor gegen 9.45 Uhr 0,32 Prozent auf 3.581,20 Punkte. Für den DAX in Frankfurt ging es indes um 0,50 Prozent auf 13.801,88 Einheiten hinab. Der FTSE-100 in London büßte 0,18 Prozent auf 6.642,32 Zähler ein.

Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland ist im harten Lockdown eingebrochen. Die Nürnberger GfK-Marktforscher prognostizieren in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konsumklima-Barometer für Februar einen Rückgang um 8,1 auf minus 15,6 Punkte. Schlechter war die Stimmung zuletzt im Juni 2020. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Wert von minus 7,9 Punkten erwartet.

In Frankreich ist die Konsumlaune vor dem Hintergrund einer hohen Zahl von Neuinfektionen in der Coronapandemie gesunken. Der Indexwert für das Konsumklima im Jänner fiel nach Angaben des Statistikamts Insee vom Mittwoch um drei Punkte auf 92 Zähler. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Rückgang auf 94 Punkte gerechnet.

Für die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die am Abend bekannt gegeben wird, dürften Marktbeobachter weniger auf den Zinssatz selbst blicken, schreiben die Experten der Helaba. "Zwar dürfte am Abend beschlossen werden, dass auch in nächster Zeit das Leitzinsband bei 0 bis 0,25% liegen wird. Vielmehr von Interesse wird aber sein, wie diese Entscheidung kommuniziert wird und in wie weit es bei der Fed Überlegungen für ein Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) geben wird."

Mit Blick auf die Branchentafel standen in der Früh Techtitel unter Druck, nachdem am Vortag starke Quartalszahlen von Microsoft und AMD vorgelegt worden waren. Marktbeobachter sprachen bei den Kursverlusten von Gewinnmitnahmen. Die Aktien von ASML verbilligten sich um mehr als zwei Prozent. Die Aktien von Prosus, dessen Holding stark an Tencent beteiligt ist, verbilligten sich in derselben Größenordnung.

Gesucht waren indes Titel der Telekommunikationsbranche. Darunter fallen auch die Wertpapiere von Nokia, die um 2,35 Prozent hinaufzogen. Anteile an Nahrungsmittelherstellern legten ebenfalls hinzu.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von LVMH von starken Quartalszahlen beflügelt 1,75 Prozent zugelegt haben. Im Fahrtwasser dieser Neuigkeiten verteuerten sich wohl auch die Titel von Kering (plus 1,67 Prozent).