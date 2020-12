Europas Leitbörsen im Frühhandel mit leichten Gewinnen

EZB-Zinssitzung und Brexit-Zitterpartie im Fokus - Techwerte unter Druck - TUI nach Zahlen im Minus - Hellofresh legen zu

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag mit leichten Gewinnen präsentiert. Im Blickfeld der Anleger liegt neben der Brexit-Zitterpartie die am heutigen Handelstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Vermutet wird, dass die EZB an einigen Stellschrauben drehen werde.

Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 9.40 Uhr mit plus 0,34 Prozent bei 3.540,86 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 0,14 Prozent auf 13.358,96 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es um 0,32 Prozent hinauf auf 6.585,22 Einheiten. Der französische CAC-40 gewann indes 0,35 Prozent auf 5.566,31 Punkte.

Die EZB-Notenbankchefin Christine Lagarde hatte bereits auf der letzten Sitzung im Oktober eine "Rekalibrierung" der Geldpolitik angekündigt. Für weitreichende Schritte spricht die immer noch hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Eurozone.

"Die neu vorgestellten makroökonomischen Projektionen dürften zeigen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie noch lange nicht vorbei sind", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Entsprechend dürfte die EZB ihren Instrumenteneinsatz hochhalten."

Im Streit über den Brexit-Handelspakt gaben sich indes die Europäische Union und Großbritannien eine letzte Frist bis Sonntagabend. Ein dreistündiges Gespräch von Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwochabend in Brüssel brachte keinen Durchbruch. Vielmehr stellten beide Seiten anschließend weiterhin große Differenzen fest.

Die Zeit drängt. An diesem Donnerstag und Freitag treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu ihrem letzten Gipfel des Jahres. Ein Vertrag müsste bis zum 31. Dezember stehen, denn dann läuft die Brexit-Übergangsphase aus.

Branchenseitig waren am Donnerstag zunächst Titel aus der Nahrungsmittelindustrie gefragt. Dagegen ging es für Technologietitel bergab: STMicroelectronics sackten um 1,94 Prozent ab, nachdem der Konzern seine Margen-Ziele gekappt hatte. Die Wertpapiere der deutschen Infineon verloren 1,58 Prozent und die Aktie des Branchenprimus ASML gab um 1,29 Prozent nach.

Auf Unternehmensebene hat die Corona-Krise den weltgrößten Reisekonzern TUI im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Nach den zwölf Monaten bis Ende September stand unter dem Strich ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro nach 416 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien sackten um 2,91 Prozent ab.

Die Wertpapiere von GrandVision sanken um 3,28 Prozent. EssilorLuxxotica (minus 0,58 Prozent) überdenkt den Kauf des niederländischen Augenoptik-Einzelhändlers.

In Frankfurt stiegen dagegen Hellofresh um 6,48 Prozent auf 53,40 Euro. Erneut aufgestockte Ziele für das Gesamtjahr hatten die Aktien beflügelt. Das bisherige Rekordhoch vom Oktober liegt bei 56,40 Euro.