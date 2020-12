Europas Leitbörsen im Frühhandel tief in der Verlustzone

Virus-Mutation bringt Corona-Sorgen zurück an die Börsen - Brexit-Verhandlungen hängen an seidenem Faden - Weiteres US-Konjunkturpaket beschlossen

An den europäischen Leitbörsen ging es am Montag zu Handelsbeginn deutlich nach unten. Gegen 9.50 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit Verlusten von 2,12 Prozent bei 3.470,67 Punkten. Auch der Frankfurter DAX gab um satte 2,13 Prozent auf 13.339,59 Einheiten nach. Der FTSE-100 konnte die Abschläge etwas eindämmen und verlor 1,00 Prozent auf 6.463,92 Zähler. Der Pariser CAC-40 gab um 2,24 Prozent auf 5.404,03 Punkte nach.

Die Meldungen rund um eine in Großbritannien aufgetauchte Mutation des Coronavirus bringt die Virussorgen zurück an die Märkte. Anleger fürchten angesichts der neuen und wohl noch ansteckerenden Corona-Variante noch härtere und länger andauernde Beschränkungen. Mehrere europäische Länder verhängten bereits Landeverbote für aus dem Vereinigten Königreich ankommende Flugzeuge.

Die neu entdeckte Variante soll um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Vor allem im Südosten des Landes breitet sich die mutierte Version sehr rasch aus. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sprach am Sonntag bereits von "enormen Herausforderungen" vor denen das Land stehe. Laut dem britischen Premierminister Boris Johnson gebe es allerdings keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Zudem hängen die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien offenbar am seidenen Faden. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien am Sonntag Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch sollen die Verhandlungen auch am Montag weitergehen.

Unterdessen haben sich in den USA nach monatelangem Ringen die beiden Parteien im Kongress auf ein weiteres Corona-Konjunkturpaket geeinigt. Das neue Hilfspaket hat ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar. Damit brachte der Kongress seit März Konjunkturpakete im Umfang von mehr als 3 Billionen US-Dollar auf den Weg.

Konjunkturdaten rücken angesichts der neuen Virus-Sorgen am Montag in den Hintergrund. Am Nachmittag stehen aus der Eurozone Zahlen zum Verbrauchervertrauen am Programm. Aus den USA werden keine marktrelevanten Daten erwartet.

Europaweit gerieten vor allem konjunktursensible Branchen unter die Räder. Im Eurozonen-Leitindex waren zum Start Banken- und Automobilwerte die deutlichsten Verlierer. Aber auch die Papiere der Reisebranche tendierten mit herben Verlusten. Das Schlusslicht im Euro-Stoxx-50 waren die Aktien des Flugzeugbauers Airbus (minus 3,8 Prozent). Auch die Papiere der beiden Großbanken BNP Paribas (minus 3,2 Prozent) und Banco Santander (minus 3,0 Prozent) gaben deutlich nach.

Ein ähnliches Bild ergab sich beim Londoner "Footsie". Die Titel der Airline-Holding IAG sackten um 9,8 Prozent ab. Auch Papiere des Triebwerksherstellers Rolls Royce rutschten um über 7,2 Prozent ab.