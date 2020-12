Europas Leitbörsen im Frühhandel wenig bewegt - Warten auf US-Daten

Ruhiger Handelsauftakt - Impulse von US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag erwartet

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Viele Investoren dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht abwarten. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.10 Uhr mit plus 0,29 Prozent bei 3.527,33 Punkten. Der deutsche DAX notierte mit einem kleinen Minus von 0,13 Prozent bei 13.235,29 Zählern. Der britische FTSE-100 stieg um 0,65 Prozent auf 6.532,23 Punkte.

Der Handelsauftakt verlief ruhig. Kursbewegende Nachrichten gab es in der Früh kaum. Auch die wichtigsten Aktien zeigten sich am Vormittag wenig verändert. Gut gesucht zeigten sich einige Energiewerte wie Eni (plus 1,89 Prozent) oder Total (plus 1,69 Prozent). Ölwerte könnten ebenso wie die Ölpreise von den jüngsten Beschlüssen der OPEC profitiert haben, hieß es. Die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50 waren Linde mit einem Minus von 1,26 Prozent.

Die gemeldeten Daten zur deutschen Industrie wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Größere Bewegungen könnte es dann am Nachmittag geben, wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht der Regierung für November veröffentlicht wird.

"Bei den heutigen Zahlen wird sich vermutlich zeigen, dass der Beschäftigungsaufbau an Dynamik eingebüßt hat", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. Darauf deuten die schon veröffentlichten Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP hin, aber auch der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Aufmerksam verfolgt werden an den Märten auch alles Entwicklungen rund um den Brexit. "Die Brexit-Gespräche stecken noch immer fest", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Zeit dränge dabei. Ein Vertrag müsste noch vor dem Jahresende ratifiziert werden, denn dann endet die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt von Ende Jänner. Auf ein Scheitern der Verhandlungen seien die Börsen nicht vorbereitet, warnte der Experte.