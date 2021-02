Europas Leitbörsen im Verlauf fester

Aussicht auf neues US-Konjunkturpaket stützt - Anlegerstimmung in Eurozone unerwartet eingetrübt

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Montagnachmittag fester. Gegen 14.40 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 3.678,06 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt gewann 0,50 Prozent auf 14.126,46 Einheiten. In London legte der FTSE-100 um deutliche 1,06 Prozent auf 6.558,03 Zähler zu.

Damit bleibt auch zu Beginn der neuen Handelswoche die Stimmung an den Börsen gut. Auch in Asien war es zuvor mit den Kursen klar nach oben gegangen. Stützen konnte dabei unter anderem, dass die US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt auf den baldigen Abschluss eines neuen US-Konjunkturpakets drängte.

Von Konjunkturseite kamen hingegen am Vormittag eher ernüchternde Nachrichten. Im Februar hat sich die Stimmung unter Anlegern in der Eurozone unerwartet eingetrübt. Der vom Sentix-Institut erhobene Konjunkturindikator sank um 1,5 auf minus 0,2 Punkte. Analysten hatten zuvor eigentlich einen Zuwachs auf 2,0 Punkte prognostiziert.

Daten zur Industrieproduktion ergaben unterdessen ein gemischtes Bild. Während in Deutschland im Dezember die Industrieproduktion stagnierte, stieg diese in Spanien um über ein Prozent gegenüber dem Vormonat an.

Am Nachmittag werden nun keine weiteren Datenveröffentlichungen erwartet. Auch in den USA bleibt es zum Wochenauftakt konjunkturdatenseitig ruhig. Vorbörslich deuten die Futures jedoch auf Zugewinne an der Wall Street. Der Dow Jones wurde zuletzt mit einem erwarteten Plus von rund 0,5 Prozent indiziert. Damit würde der wohl bekannteste Börsenindex der Welt auf ein neues Rekordhoch steigen.

Weiterhin gut gesucht waren im Euro-Stoxx-50 die Titel der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo (plus 2,3 Prozent) und der spanischen Banco Santander (plus 2,0 Prozent). Daneben legten auch die Titel des Optikkonzerns EssolirLuxottica um 2,1 Prozent zu.

An der Frankfurter Börse lagen die Titel des deutsch-britischen Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor im Fokus - sie schossen um 16,6 Prozent auf 65,42 Euro nach oben. Zuvor war bekannt geworden, dass der japanische Elektronikkonzerns Renesas Electronics ein Angebot für Dialog von 67,50 Euro je Aktien abgegeben hat.

Bei den Titeln des Glückspielkonzerns Flutter Entertainment in London sorgte ein positiver Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley für Zuwächse von 1,7 Prozent auf 14.355 Pence. Die Wertpapierexperten hoben ihr Kursziel für die Flutter-Aktien von 14.000 auf 17.400 Pence.