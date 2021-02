Europas Leitbörsen im Verlauf weiter deutlich fester

Märkte mit freundlichem Wochenstart nach schwacher Vorwoche - Stimmungsdaten aus der Industrie fallen gemischt aus - Fresnillo-Papiere in London nach Silberpreisrally mit sattem Kurssprung

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Montag im Verlauf weiterhin deutlich fester. Scheinbar können die Märkte die schwache Vorwoche mit klaren Kursverlusten vorerst hinter sich lassen. Dabei fielen aktuelle Konjunkturdaten eher gemischt aus.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 1,62 Prozent bei 3.537,69 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann unterdessen ebenso deutliche 1,51 Prozent auf 13.636,12 Einheiten. In London stieg der FTSE-100 um 1,11 Prozent auf 6.478,65 Zähler.

Auch wenn die Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie weiter hoch bleiben, dürften Anleger die jüngsten Rücksetzer vermehrt für Nachkäufe genutzt haben. Auch laut Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommen nun Schnäppchenjäger an den Börsen vermehrt aus der Deckung.

Am Datenkalender standen zum Wochenauftakt Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf der Agenda. In der Eurozone hat sich die Stimmung unter den Industriebetrieben dabei im Jänner eingetrübt - der IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel gegenüber dem Vormonat um 0,4 auf 54,8 Punkte. Experten hatten dabei mit einer Bestätigung der ersten Schätzung bei 54,7 Punkte gerechnet.

Wie bereits vor Börsenstart in Europa bekannt geworden war, hat sich auch unter chinesischen Industrieunternehmen die Stimmung zum Jahresauftakt eingetrübt. Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) lag im Jänner mit 51,5 Zähler um 1,5 Punkte niedriger als im Dezember. Experten hatten zuvor nur einen Rückgang auf 52,6 Zähler erwartet.

In Großbritannien fiel die Industriestimmung im Jänner jedoch robuster aus als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel zwar zum Vormonat um 3,4 auf 54,1 Punkte. In einer ersten Schätzung war allerdings ein noch deutlicher Einbruch auf 52,9 Punkte ermittelt worden.

Auch am Nachmittag geht es jenseits des Atlantiks mit Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe weiter. In den USA steht die Veröffentlichung des ISM-Index an, wobei von Expertenseite auch hierbei mit einem Rückgang gerechnet wird.

Bei den Einzelwerten lagen im Euro-Stoxx-50 weiterhin Technologiewerte voran. An der Indexspitze gewannen die Aktien von ASML und SAP jeweils über 3 Prozent. Am unteren Ende der Kurstafel fanden sich hingegen die Papiere des Ölkonzerns Eni mit minus 1,3 Prozent wieder.

Im Londoner "Footsie" sorgte die Preisrally bei Silber für einen satten Kurssprung der Aktien des Bergbaukonzerns Fresnillo (plus 17,4 Prozent). Der britische Konzern ist weltweit der größte Silberproduzent und profitiert somit stark von dem zuletzt stark gestiegenen Silberpreis.

Unterdessen setzen die Corona-Pandemie und die strikten Reisebeschränkungen dem größten europäischen Billigflieger Ryanair weiterhin stark zu. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, rechnet man für das Ende März endende Geschäftsjahr mit einem Verlust von 850 bis 950 Millionen Euro. Bei den Ryanair-Aktien sorgte diese Nachricht jedoch nur für wenig Bewegung, zuletzt tendierten die Papiere mit minus 0,2 Prozent.