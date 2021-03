Europas Leitbörsen im Verlauf weiter klar fester

Entspannung am Anleihenmarkt stützt - Gute Industrie-Stimmungsdaten - Luftfahrttitel unter größten Gewinnern

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Montag im Verlauf weiter mit klar fester Tendenz präsentiert. Für gute Stimmung zum Wochenauftakt sorgte einerseits die Entspannung am Anleihenmarkt. Andererseits deuteten Konjunkturdaten auf eine zunehmende Erholung der Industrie in der Eurozone hin.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.40 Uhr mit Zugewinnen von 1,30 Prozent bei 3.683,54 Punkten. Für den Frankfurter DAX ging es um klare 1,00 Prozent auf 13.924,79 Punkte nach oben. Der FTSE-100 in London gewann 1,35 Prozent auf 6.570,82 Einheiten.

Die zuletzt stark gestiegenen Renditen am Anleihenmarkt kamen wieder etwas zurück. Am Aktienmarkt sorgte dies wiederum für Entspannung. Steigende Renditen machen Anleihen gegenüber Aktien attraktiver, womit die Börsen davon belastet werden.

Konjunkturdaten standen am Montag ebenso im Fokus. In Deutschland hat sich die Stimmung in der Industrie im Februar weiter deutlich aufgehellt. Auch in Großbritannien und der gesamten Eurozone zeigten sich die Industrieunternehmen deutlich zuversichtlicher wie aus den entsprechenden Industrie-Einkaufsmanagerindizes hervorgeht.

Auch aus den USA werden am Nachmittag Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe erwartet. Mit den Kursen dürfte es an der Wall Street ebenso zunächst bergauf gehen. Vorbörslich wurde der Dow Jones zuletzt um rund ein Prozent fester indiziert.

Aus Branchensicht gehörten europaweit die Papiere der Luftfahrtbranche zu den großen Gewinnern. So stiegen im Euro-Stoxx-50 die Papiere von Airbus um satte 4,6 Prozent. In London verteuerten sich die Titel der Airline-Holding IAG um 6,3 Prozent. Anleger setzen offenbar weiterhin auf eine Erholung der Branche nach der Coronakrise.

Zudem profitierten die Ölwerte erneut von einem freundlichen Ölmarkt zum Wochenauftakt. So stiegen im Eurozonen-Leitindex die Titel von Total um 0,8 Prozent und die Aktien von Eni um 0,6 Prozent. Im "Footsie" tendierten die Aktien von BP mit klaren Zugewinnen von 1,8 Prozent.