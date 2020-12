Europas Leitbörsen im Verlauf weiter mit deutlichen Verlusten

Virus-Mutation in Großbritannien zieht Börsen tief in die Verlustzone - Nur noch wenig Hoffnung in Brexit-Verhandlungen

Die europäischen Leitbörsen tendierten auch am Montagnachmittag weiterhin tief im Minus. Allerdings konnten sich die Märkte von ihren noch höheren Verlaufsverlusten zuletzt wieder etwas erholen. Gegen 14.45 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem Minus von 3,16 Prozent bei 3.433,57 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor ebenso deutliche 3,03 Prozent auf 13.216,85 Einheiten. In London ging es für den FTSE-100 2,54 Prozent auf 6.363,52 Zähler nach unten. Zum Wochenauftakt kehren die zuletzt gewichenen Coronavirus-Sorgen mit voller Wucht wieder an die Börsen zurück. Meldungen vom Wochenende rund um eine Mutation des Virus, die in Großbritannien aufgetaucht ist, schürt unter Anlegern die Angst vor härteren und noch länger andauernden Beschränkungen für die Wirtschaft. Britischen Wissenschaftern zufolge könnte die neue Form des SARS-CoV-2-Virus bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Version. In Reaktion darauf haben bereits mehrere EU-Staaten Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt oder angekündigt. Auch von den Verhandlungen rund um einen Handelspakt nach dem Brexit gibt es weiterhin keine positive Signale. Wie britische Medien unter Berufung auf Londoner Regierungskreise berichteten, werden die Gespräche scheitern, sollte die EU in der Schlüsselfrage rund um Fischereirechte ihren Standpunkt nicht "wesentlich" ändern. Eine Einigung wird zunehmend unwahrscheinlich. Trotzdem werden die Gespräche am heutigen Montag weitergeführt. Aus Branchensicht gerieten besonders Öl-, Banken-, Automobil- und Reiseaktien unter Druck. Als besonders konjunktursensible Sektoren belasten die negativen Aussichten und die gestiegen Unsicherheit durch die mutierte Virusvariante diese Papiere besonders stark. Im Euro-Stoxx-50 waren etwa die Aktien des italienischen Ölkonzerns Eni mit minus 5,0 Prozent wenig gesucht. Auch im Londoner "Footsie" gaben die Papiere von Royal Dutch Shell um klare 6,7 Prozent nach. Der Ölriese geht zudem für das Schlussquartal wegen Wertminderungen, Restrukturierung von Vermögenswerten und belastenden Verträgen von milliardenschweren Belastungen aus. Daneben sackten im Eurozonen-Leitindex auch die Titel der niederländischen Großbank ING um 6,6 Prozent ab. Aktien des Flugzeugherstellers Airbus gaben ebenso deutlich um 5,6 Prozent nach. Im DAX verloren besonders die Vertreter der Automobilbranche: BMW minus 4,1 Prozent, Volkswagen minus 4,1 Prozent und Daimler minus 4,8 Prozent.