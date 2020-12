Europas Leitbörsen im Verlauf weiterhin im Minus

Brexit-Unsicherheiten und starker Euro trüben Börsenstimmung - ZEW-Konjunkturbarometer hellt sich auf

Die europäischen Leitbörsen lagen am Dienstag im Verlauf weiterhin in der Verlustzone. Für die schwache Stimmung an den Märkten sorgte einerseits der nach wie vor ungewisse Ausgang der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Auch die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen sowie der anhaltend starke Euro erwiesen sich als Belastungsfaktoren.

Gegen 14.45 Uhr notierten der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 3.514,69 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor 0,17 Prozent auf 13.248,16 Einheiten. In London gab der FTSE-100 um 0,40 Prozent auf 6.528,88 Zähler nach.

Nachdem die Verhandlungen rund um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit zuletzt keinen Ergebnissen kamen, soll nun ein Treffen zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen folgen. Am gestrigen Montag brachte ein Telefonat zwischen den beiden ebenso keine Einigung.

Unterdessen setzt der Euro seinen Hochflug weiter fort. Anfang Dezember hatte die Gemeinschaftswährung die Markte von 1,20 US-Dollar übersprungen. Derzeit tendiert der Euro gar auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2018.

Aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland hatten nur wenig Einfluss auf das Marktgeschehen am Dienstag. Dort hat vor allem die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 46,0 Punkte.

In der Eurozone hat sich unterdessen die Wirtschaft im dritten Quartal nicht ganz so stark von dem Corona-Einbruch erholt wie zuvor erwartet worden war. In einer dritten Schätzung gab das Statistikamt Eurostat bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone gegenüber dem Vorquartal um 12,5 Prozent zugegelt hat. Zuvor hatten die Statistiker einen Zuwachs von 12,6 Prozent errechnet.

Bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 lagen besonders die Papiere des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen mit deutlichen Aufschlägen von 2,5 Prozent in der Gunst der Anleger. Am unteren Ende des Eurozonen-Leitindex tendierten die Aktien von Amadeus IT mit minus 2,1 Prozent.

An der Londoner Börse rückten die Titel des Industriedienstleisters Ashtead um fast 4 Prozent vor. Trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal hob der Konzern seinen Jahresausblick an.

Im Frankfurter DAX brachten Analystenstimmen etwas Bewegung. Einerseits stiegen die Papiere des Energiekonzerns RWE um klare 1,3 Prozent. Zuvor hatten die Analysten von Goldman Sachs ihr Anlagevotum für die RWE-Titel mit "Buy" bestätigt. Auch die Papiere von BASF verteuerten sich um 1,5 Prozent, nachdem der UBS-Analyst Andrew Scott die Titel mit Blick auf das neue Jahr nun zum Kauf empfiehlt.