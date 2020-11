Europas Leitbörsen im Verlauf weiterhin im Plus

Märkte steuern auf dritten Gewinntag in Folge zu - Wall Street vorbörslich ebenfalls höher erwartet - Versorgerwerte unter Anlegern beliebt

Die wichtigsten Börsen in Europa lagen am Mittwoch im Verlauf weiterhin in der Gewinnzone. Während es für den Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 gegen 14.45 um 0,57 Prozent auf 3.462,27 Punkte nach oben ging, legte der DAX in Frankfurt um 0,45 Prozent auf 13.222,77 Einheiten zu. In London präsentierte sich der FTSE-100 um 1,00 Prozent fester bei 6.259,84 Zählern.

Damit steuern die Märkte auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Die bisherige Handelswoche stand ganz im Zeichen der neuen Hoffnungen auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff. Am Montag war bekannt geworden, dass der von dem deutschen Unternehmen Biontech und dem US-Pharmariesen Pfizer gemeinsam entwickelte Impfstoffkandidat über eine hohe Wirksamkeit verfügen soll.

Zwar ist die Stimmung an den Märkten nach der Rally weiterhin positiv. Jedoch spricht ein Marktteilnehmer nun auch von einem "Realitätscheck" an den Märkten. Weiterhin hat die Corona-Pandemie vor allem Europa und die USA fest im Griff. Täglich werden aus einigen Ländern neue Rekordwerte bei den Neuinfektionszahlen gemeldet.

Datenseitig herrscht zur Wochenmitte Flaute. In der Eurozone wurden am Vormittag keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen wegen des Feiertages "Veterans Day" keine Daten an. Von Interesse könnte jedoch die zweitägige virtuelle Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird am Nachmittag dort eine Rede halten.

Auch die Börseneröffnung an der Wall Street könnte für Impulse sorgen. Dort dürfte es auch am Mittwoch weiter nach oben gehen, der Dow Jones Industrial wurde vorbörslich klar höher indiziert. Dieses Mal dürfte sich auch die Technologiebörse Nasdaq den Zugewinnen anschließen.

Im Euro-Stoxx-50 tendierten weiterhin die zuletzt stark gestiegenen Banken- und Versicherungswerte schwächer. Die Titel der niederländischen ING Bank verloren 3,3 Prozent und BNP Paribas gaben um 2,8 Prozent nach. Aktien des Rückversicherers Munich RE fielen um 2,6 Prozent.

Gut gesucht zeigten sich hingegen europäische Versorgerwerte. Allen voran kletterten die Anteilsscheine des französischen Energieversorgers Engie um 2,5 Prozent. Im Frankfurter DAX stiegen die Titel des Energiekonzerns RWE um klare 4,4 Prozent. Der Essener Konzern wird am morgigen Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen.