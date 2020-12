Europas Leitbörsen im Verlauf weiterhin klar fester

Biontech-Chef zuversichtlich das Impfstoff auch gegen mutierte Corona-Version wirkt - EU lehnt laut Kreisen jüngsten Vorschlag in Brexit-Verhandlungen ab

Die wichtigsten Börsen in Europa lagen am Dienstag im Verlauf weiter deutlich in der Gewinnzone. Den gestrigen rabenschwarzen Wochenstart mit herben Kursverlusten konnten die Märkte damit allerdings nicht gänzlich hinter sich lassen.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 1,09 Prozent bei 3.486,10 Punkten. Auch der Frankfurter DAX behauptete sich weiter deutlich im Plus mit Zugewinnen von 1,09 Prozent auf 13.390,13 Einheiten. In London gewann der FTSE-100 0,49 Prozent auf 6.447,84 Zähler und der Pariser CAC-40 stand bei plus 1,09 Prozent auf 5.452,00 Punkte.

Am Montag hatte das Auftauchen einer mutierten Variante des SARS-CoV-2-Virus in Großbritannien für große Verunsicherung unter Anlegern gesorgt. Laut ersten Erkenntnissen britischer Wissenschafter dürfte die Virusversion bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Variante. Besonders im Süden des Landes breitet sich die mutierte Version rasant aus, wodurch Länder nun Landeverbote für aus Großbritannien ankommende Flugzeuge verhängten.

Für teilweise Erleichterung sorgten hierbei allerdings am Dienstag Aussagen des Chefs von Impfstoffherstellers Biontech, Ugur Sahin. Im Hinblick auf die Virus-Mutation in Großbritannien rechnet er, dass der mittlerweile auch in der EU zugelassen Biontech-Impfstoff ebenso gegen diese Virus-Version wirke.

Unterdessen stehen die Verhandlungen rund um einen Handelspakt nach dem Brexit offenbar weiterhin auf des Messers Schneide. Zwar hatte Großbritannien zuletzt einen neuen Vorschlag in der strittigen Frage rund um die Fischereirechte gemacht. Dieser wurde jedoch laut Kreisen von der EU abgelehnt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete.

In Europa bleibt der Konjunkturdatenkalender am Dienstag leer. Anleger blicken daher auf einige Zahlenveröffentlichungen in den USA. Eine dritte Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal ergab einen leicht höheren Zuwachs als zuvor errechnet. Statt 33,1 Prozent ist die Wirtschaftsleistung in Q3 um 33,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Der enorme und noch nie da gewesene BIP-Zuwachs folgte jedoch auf den drastischen Corona-Einbruch im zweiten Jahresviertel.

Aus Branchensicht lagen am Dienstagnachmittag im Eurozonen-Leitindex besonders die Bankenwerte in der Gunst der Anleger. Die herben Abschläge vom gestrigen Montag konnten die Titel allerdings nicht ganz aufholen. Aktien der niederländischen ING stiegen etwa um 2,5 Prozent. In London gewannen die Barclays-Titel 3,3 Prozent.

Die Titel von Airbus konnten zuletzt leicht in die Gewinnzone drehen und tendierten bei plus 0,4 Prozent. Der Flugzeugbauer bangt derzeit um milliardenschwere Bestellungen von AirAsia-X aus Malaysia. Durch die massiven Verluste in der Coronakrise kämpft die Airbus-Großkundin derzeit um das Überleben.