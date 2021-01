Europas Leitbörsen im Verlauf weiterhin mit Abgaben

Anleger werden nach starkem Jahresauftakt vorsichtiger - sentix-Barometer zur Anlegerstimmung steigt auf höchsten Stand seit Februar 2020

Die europäischen Leitbörsen tendierten am Montag im Verlauf weiterhin mit Verlusten. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.10 Uhr mit Abgaben von 0,72 Prozent bei 3.618,75 Punkten. Auch für den DAX in Frankfurt ging es um 0,87 Prozent auf 13.927,20 Einheiten nach unten. Der Londoner FTSE-100 zeigte sich um 0,77 Prozent schwächer bei 6.820,50 Zähler.

Laut einem Marktteilnehmer ließen die Anleger nach dem starken Jahresstart nun erstmal wieder Vorsicht walten. Die weiterhin steigenden Corona-Zahlen und die Ausbreitung der mutierten Virusversion aus Großbritannien bereiten den Investoren Sorgen.

Bereits am Vormittag richteten sich die Blicke am Markt auf das sentix-Barometer zur Anlegerstimmung der Eurozone. Im Dezember stieg der wichtige Konjunkturindikator den zweiten Monat in Folge um 4,0 Zähler auf 1,3 Punkte. Die Expertenprognosen waren mit 1,9 Zählern jedoch etwas darüber gelegen. Trotzdem erreichte das Barometer den höchsten Stand seit Februar 2020, also vor Ausbruch der Coronakrise.

Am Nachmittag werden keine weiteren relevanten Konjunkturdaten erwartet. Die Blicke der Anleger richten sich somit auf die Handelseröffnung an den US-Börsen. Auch dort dürfte es zum Start in die neue Handelswoche nach unten gehen. Im Fokus steht vor allem die anrollende Berichtssaison. Am Freitag werden die großen US-Banken ihre Bücher öffnen und damit die Berichtssaison einläuten.

Auch im Verlauf zeigten sich die Automobilwerte im Eurozonen-Leitindex schwach. BMW gaben um klare 1,8 Prozent nach. Daneben ging es auch für Volkswagen und Daimler um 1,4 beziehungsweise 1,7 Prozent nach unten.

Bei Papieren der Bankenbranche ergab sich kein klares Bild. Einerseits lagen die Aktien der niederländischen Großbank ING mit minus 2,6 Prozent am unteren Ende der Kurstafel im Euro-Stoxx-50.

Andererseits kletterten die Titel der spanischen Banco Santander um fast 2 Prozent auf 2,81 Euro und damit an den obersten Platz im Auswahlindex der Eurozone. Hierbei half wohl ein positiver Analystenkommentar der Schweizer UBS. Die Experten stuften die Santander-Aktien von "Neutral" auf "Buy" hoch und passten das Kursziel von 2 auf 3,30 Euro nach oben an.