Europas Leitbörsen im Verlauf weiterhin mit Abgaben

Sorgen vor steigenden Zinsen - ifo-Geschäftsklimaindex gibt leichten Auftrieb

Die europäischen Leitbörsen lagen am Montag im Verlauf weiterhin in der Verlustzone. Am Markt dominieren zum Wochenauftakt Sorgen rund um steigende Zinsen. Demgegenüber stand am Vormittag ein besser als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.45 Uhr mit Verlusten von 0,59 Prozent bei 3.691,57 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor ebenso klare 0,46 Prozent auf 13.928,43 Punkte. Der FTSE-100 in London gab um 0,41 Prozent auf 6.596,69 Einheiten nach.

Die Anleger sorgen sich derzeit einerseits vor steigenden Zinsen. Das Thema Zinsanstieg ist laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners inzwischen auch an den Aktienmärkten angekommen. Dadurch werden auch zunehmend Anleihen zu einer für Marktteilnehmer attraktiven Anlagealternative zu Aktien.

Etwas Auftrieb konnten am Vormittag die Zahlen zum ifo-Geschäftsklima im Februar geben. Mit einem Wert von 92,4 Punkten legte der wichtige Konjunkturindikator ausgehend von 90,3 Zählern im Jänner deutlich zu. Zuvor hatten Analysten im Schnitt nur mit einem leichten Zuwachs auf 90,5 Punkte gerechnet.

Weitere Impulse könnte am Nachmittag die Öffnung der US-Börsen bringen. Doch auch dort dürfte die Stimmung zum Wochenauftakt eher mau sein. Der Dow Jones wurde zuletzt rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Minus von rund einem halben Prozent taxiert.

Im Euro-Stoxx-50 lagen am Nachmittag weiterhin die Anteilsscheine des irischen Glückspielkonzerns Flutter Entertainment mit plus 4,1 Prozent deutlich an der Indexspitze. Am unteren Indexende rangierten hingegen die Titel der niederländischen Beteiligungsgesellschaft Prosus mit Abgaben von 3,8 Prozent.

Im Frankfurter DAX tendierten die Titel von Delivery Hero mit deutlichen Verlusten von 3,4 Prozent. Daneben gaben auch Continental um klare 2,7 Prozent nach. Vor Börsenstart am Montag hatte der Konzern angekündigt, aufgrund der schwierigen Marktlage auf eine Dividendenausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 zu verzichten.

In London stiegen die Papiere der britischen Airline-Holding IAG um rund 2 Prozent. Die British-Airways-Mutter hat sich, wie am Montag bekannt wurde, weitere Liquidität in Höhe von umgerechnet 2,8 Mrd. Euro gesichert. Der Konzern nimmt ein von der britischen Regierung abgesichertes Darlehen von zwei Mrd. Pfund und fünf Jahren Laufzeit auf.