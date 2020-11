Europas Leitbörsen knapp im Plus im Frühhandel

Börsenrally nach Impfstoff-Hoffnungen erstmals vorbei - Märkte stehen nun vor "Realitätscheck"

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Die Hoffnungen auf einen baldigen Covid-Impfstoff hatten die Märkte in der bisherigen Handelswoche stark nach oben getrieben. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit einem hauchdünnen Plus von 0,02 Prozent auf 3.443,25 Punkte. In Frankfurt legte der DAX um 0,13 Prozent auf 13.180,73 Zähler zu. Der FTSE-100 in London gewann 0,24 Prozent auf 6.312,18 Einheiten.

Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners steht nach der Börsenrally nun ein "Realitätscheck" für die Märkte an. Auch wenn die große Euphorie auf den Börsen erstmal vorbei sei, bleibe doch eine positive Stimmung.

An der Wall Street fanden die Börsen am Dienstag keine klare Richtung. Der Dow Jones und der S&P-500 schlossen zwar klar unter ihren Rekordhochs vom Montag, beendeten den Handel jedoch in der Gewinnzone. Etwas nach unten ging es durch Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien für den Nasdaq Composite.

Der Datenkalender bleibt am heutigen Berichtstag leer. Laut den Analysten der Helaba richtet sich der Aufmerksamkeit der Anleger daher auf das virtuell abgehaltene Forum zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Nachmittag folgt dort auch eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Bei den Einzelwerten sorgte am Mittwoch die Berichtssaison für Bewegung. Im DAX legten die Aktien des Energiekonzerns Eon um 0,3 Prozent zu. Das Management bestätigte im Rahmen der jüngsten Zahlenvorlage das Jahresziel. Der Konzern sieht sich weiterhin auf Kurs und die Märkte erholen sich laut Angaben schneller als gedacht. Auch am Markt war von "soliden Zahlen" von Eon die Rede.

Die Titel des Autozulieferers Continental gaben hingegen um über 4 Prozent nach. Erstmals seit dem Lockdown im Frühjahr traut sich das Conti-Management wieder eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu. Der Umsatz werde bei rund 37,5 Mrd. Euro liegen, die bereinigte operative Rendite (Ebit-Marge) bei rund drei Prozent. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern noch einen Umsatz von 44,5 Milliarden Euro und eine Rendite von 7,4 Prozent eingefahren.

Deutlich an Boden verloren die Aktien der niederländischen Bank ABN Amro (minus 5,9 Prozent) an der Börse in Amsterdam. Höhere Kosten in Verbindung mit der Risikovorsorge bescherten dem Konzern im dritten Quartal einen satten Gewinneinbruch. Das Nettoergebnis fiel um fast die Hälfte auf 301 Mio. Euro.

Bankenwerte waren auch im Euro-Stoxx-50 zu Handelsbeginn wenig gesucht, dementsprechend stellten sie im Branchenvergleich den schwächsten Sektor dar. Laut einem Händler sei die Rotation in den Portfolios zu konjunktursensiblen Substanzwerten erstmal vorbei. Klar schwächer notierten etwa die Aktien der spanischen Banco Santander (minus 2,2 Prozent) und der französischen BNP Paribas (minus 2,0 Prozent).