Europas Leitbörsen legen nach positiven Impfstoff-News deutlich zu

US-Biotechkonzern Moderna meldet für Impfstoff-Kandidaten 94,5-prozentige Wirksamkeit gegen Coronavirus - Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,64 Prozent

Nach neuerlichen Meldungen um Erfolge rund um einen möglichen Coronavirus-Impfstoff haben die europäischen Leitbörsen am Montagnachmittag deutlich zugelegt. Zuvor waren die Märkte aufgrund guter Vorgaben von den Fernost-Börsen bereits mit Zugewinnen in den Handelstag gestartet.

Gegen 14.30 Uhr stand der Euro-Stoxx-50 mit einem klaren Plus von 1,64 Prozent bei 3.488,26 Punkten. Auch in Frankfurt ging es für den deutschen Leitindex DAX um 1,21 Prozent hinauf auf 13.235,29 Einheiten. In London stieg der FTSE-100 um 2,08 Prozent auf 6.448,06 Einheiten.

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche positive Nachrichten rund um einen Impfstoff-Kandidaten des deutschen Konzerns BioNTech gab, folgte nun ein weiterer Konzern. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können, teilte der Konzern am Montag mit.

Am Markt sorgte die Meldung für satte Aufschläge. Ein möglicher Impfstoff gegen Covid-19 würde eine Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens nach der Coronakrise ermöglichen und hätte somit sehr positive Auswirkungen auf die weltweite konjunkturelle Lage. Aus den USA äußerte sich der renommierte US-Immunologe und Corona-Experte Anthony Fauci begeistert zu den Imfpstoff-Neuigkeiten.

Bereits davor waren die europäischen Märkte im Plus gelegen. Grund waren positive Vorgaben aus Fernost, dort hatten die Börsen am Montag mit klaren Zuwächsen geschlossen. Als Kurstreiber galten hierbei positive Konjunkturdaten aus China und Japan. Zudem sorgte der Abschluss des weltweit größten Freihandelsabkommens unter 15 asiatisch-pazifischen Ländern für Optimismus unter den Anlegern.

Am Nachmittag blicken die Anleger nun mit Spannung auf den Handelsstart in den USA. Bereits vor Börsenstart wurde in den USA mit dem Empire-State-Index ein wichtiger Stimmungsindikator aus der Industrie veröffentlicht. Dieser fiel im Oktober von 10,5 auf 6,3 Punkte und blieb damit deutlich hinter den Expertenerwartungen von 13,5 Zähler zurück.

Infolge der Impfstoff-News legten im Euro-Stoxx-50 die Bankenwerte weiter deutlich zu. Zuletzt lagen etwa die Aktien der spanischen Banco Santander mit 4,9 Prozent im Plus. Auch die Ölwerte im Eurozonen-Leitindex profitierten von der guten Börsenstimmung und den damit verbundenen Aufschlägen am Ölmarkt. So standen etwa die Papiere der beiden Ölkonzerne Eni (plus 5,2 Prozent) und Total (plus 5,0 Prozent) zuletzt ganz oben auf der Kurstafel.