Europas Leitbörsen mehrheitlich im Minus, London fester

FTSE-100 von Zulassung eines Impfstoffes gegen Covid-19 beflügelt

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch überwiegend etwas tiefer aus dem Handel gegangen. Nach einem klar positiven Vortag und einem sehr starken Börsenmonat November hielten sich die Anleger nun am 2. Dezember mit Neuengagements zurück.

Der Euro-Stoxx-50 fiel um moderate 0,11 Prozent auf 3.521,32 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.313,24 Punkten und minus 0,52 Prozent. Klar aufwärts ging es hingegen in London. Der FTSE-100 der Börse London gewann 1,23 Prozent und steht nun bei 6.463,39 Stellen. Die britische Börse wurde vor allem von der Zulassung eines Covid-19-Impfstoffes beflügelt.

An den europäischen Festlandbörsen belastete der jüngste Höhenflug des Euro etwas. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren und sprang kurzfristig über der Marke von 1,21 US-Dollar. Für Exportunternehmen aus der Eurozone kann ein stärkerer Euro tendenziell zu einem Problem werden, weil dadurch ihre Waren außerhalb der Eurozone teurer werden. Dies kann die Nachfrage dämpfen.

In einer europäischen Branchenbetrachtung standen Banken und Ölwerte in der Gunst der Anleger. Verkaufsdruck gab es hingegen bei Chemie- und Rohstofftiteln zu sehen. Im Euro-Stoxx-50 mussten Flutter Entertainment und Linde Kursverluste von jeweils mehr als zwei Prozent verbuchen. Banco Santander sprangen am anderen Ende der Kursliste hingegen um 4,8 Prozent hoch.

Auf Unternehmensebene lag eine übersichtliche Meldungslage vor. Die Allianz will das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac Group für umgerechnet 445,5 Mio. Euro übernehmen. Die Allianz-Titel verbilligten sich um 0,4 Prozent.

Die Papiere von G4S sprangen nach einem Übernahmeangebot in London um 7,4 Prozent hoch. Das kanadische Unternehmen GardaWorld erhöhte ihr Kaufangebot für die britische Sicherheitsfirma auf 4,9 Mrd. Dollar.

Aktien von Volkswagen bremsten um 0,4 Prozent. Die Frage einer vorzeitigen Vertragsverlängerung für VW-Konzernchef Herbert Diess droht zur Hängepartie zu werden. Das Präsidium des Aufsichtsrates traf am Dienstagabend keine Entscheidung.

Tui-Aktien rutschten in Frankfurt um 6,3 Prozent tiefer. Der Konzern bekommt weitere Staatshilfen gegen einen möglichen finanziellen Absturz in der Coronakrise. Wie der weltgrößte Reiseanbieter aus Hannover mitteilte, einigte sich Tui mit dem Bund sowie privaten Investoren und Banken auf ein Finanzierungspaket von insgesamt 1,8 Milliarden Euro.