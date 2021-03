Europas Leitbörsen mit eingegrenzten Kursaufschlägen

Euro-Stoxx-50 dämmt Plus auf magere 0,14 Prozent ein

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit eingedämmten Kursaufschlägen aus dem Handel gegangen. Nach klaren Gewinnen im Frühhandel trübte sich im Verlauf die Stimmung etwas ein und die Indizes grenzten die Zuwächse ein. Marktbeobachter verwiesen auf die wieder ansteigenden US-Anleihenzinsen und als Belastungsfaktor.

Steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA gelten als Auslöser für die höheren Renditen. Auch vom US-Arbeitsmarkt kamen zur Wochenmitte enttäuschende Nachrichten.

Der Euro-Stoxx-50 gewann moderate 0,14 Prozent auf 3.712,78 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 14.080,03 Punkten und plus 0,29 Prozent. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in der deutschen Wirtschaft hatte den DAX im Frühhandel noch auf ein neues Rekordhoch bei 14.197 Punkten getrieben. Der FTSE-100 Index ging in London um 0,93 Prozent höher bei 6.675,47 Punkten aus dem Handel.