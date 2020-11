Europas Leitbörsen mit Kursrally nach positiven Impfstoff-News

Euro-Stoxx-50 gewinnt 6,36 Prozent - Fortschritte bei möglichen Corona-Imfpstoff

Die europäischen Leitmärkte sind am Montag mit einer Kursrally in die neue Handelswoche gestartet. Zunächst hatten Zugewinnen an den Fernost-Börsen und der US-Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bereits für Aufschläge gesorgt. Neueste Meldungen zu Fortschritten bei einem möglichen Corona-Imfpstoff entfachten im Handelsverlauf eine regelrechte Euphorie, womit die Leitbörsen in Europa deutlich nach oben kletterten.

Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, schloss mit einem satten Kursplus von 6,36 Prozent bei 3.407,91 Punkten. Auch der Frankfurter DAX gewann am Montag klare 4,94 Prozent auf 13.095,97 Einheiten. In London stieg der FTSE-100 um 4,67 Prozent auf 6.186,29 Zähler.