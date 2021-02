Europas Leitbörsen mit Verlusten - Euro-Stoxx-50 verliert 0,5 Prozent

Kursrückgänge an der Wall Street belasten

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag den Handel mit Verlusten beendet. Als belastend werteten Markbeobachter die Verkaufsstimmung an der Wall Street, welche auch auf die Kurse in Europa gedrückt hat. Dort bestimmt nach dem jüngsten Rekordkurs die Sorge vor einer wieder anziehenden Inflation das Bild.

Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,51 Prozent auf 3.681,04 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.886,93 Punkten und minus 0,16 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London fiel um 1,40 Prozent und steht nun bei 6.617,15 Stellen.