Europas Leitbörsen mit Verlusten im Frühhandel

Schwache Vorgaben aus Fernost und New York - Zinsanstieg am Anleihenmarkt belastet weiterhin - Erstanträge aus Arbeitslosenhilfe in den USA im Fokus

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Donnerstag im Frühhandel der schwachen Tendenz an der Wall Street und an den Fernost-Börsen angeschlossen. Weiterhin belastet die Situation am Anleihenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bewegt sich wieder in Richtung der 1,5-Prozent-Marke.

Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Handelsbeginn mit einem Verlust von 0,16 Prozent bei 3.706,91 Punkten. In Frankfurt gab der DAX um 0,19 Prozent auf 14.053,56 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London verlor 0,47 Prozent auf 6.643,77 Zähler.

Die Vorgaben aus Fernost und von der Wall Street waren sehr schwach ausgefallen. Während der Dow Jones das Minus noch eingrenzen konnte verlor besonders der technologielastige Nasdaq Composite satte 2,7 Prozent. Der Renditeanstieg am US-Anleihenmarkt trifft besonders Technologie- und Wachstumswerte stark.

Konjunkturdatenseitig stehen am heutigen Donnerstag die Erstanträge aus Arbeitslosenhilfe in den USA im Blick. Diese dürften einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht liefern der am morgigen Freitag veröffentlicht wird.

Aus der Eurozone werden bereits am Vormittag Daten aus dem Einzelhandel erwartet. Die Umsätze dürften im Jänner nach einem klaren Anstieg im Vormonat wieder etwas zurückgegangen sein. Expertenseitig wird im Durchschnitt mit einem Rückgang der Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat von 1,4 Prozent gerechnet.

In Deutschland soll es unterdessen erste vorsichtige Öffnungsschritte im derzeit geltenden Lockdown geben. Zwar wird dieser grundsätzlich bis Ende März verlängert. Allerdings wird es erste Lockerungsmaßnahmen geben, vorausgesetzt die Infektionszahlen steigen nicht wieder stark an.

Im Euro-Stoxx-50 waren die Papiere des italienischen Energieversorgers Enel mit plus 1,8 Prozent gut gesucht. Daneben gewannen auch die Aktien des spanischen Energieversorgers Iberdrola 1,4 Prozent. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Iberdrola-Papiere mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung aufgenommen.

Am unteren Indexende rangierten hingegen die Titel von Vivendi mit einem satten Minus von 3,7 Prozent. Dabei kam der Konzern robust durch die Krise. Der Umsatz stieg im Gesamtjahr 2020 um 1,2 Prozent auf rund 16 Milliarden Euro, wie aus der Zahlenpräsentation am gestrigen Mittwoch nach Börsenschluss hervorging.

Im Londoner "Footsie" kletterten die Papiere der weltweit fünftgrößten Versicherungsgesellschaft Aviva um über 4 Prozent. Wie der Konzern bekannt gab wird man das Italien-Geschäft an den deutschen Allianz-Konzern und an das französische Unternehmen CNP Assurances verkaufen.