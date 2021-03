Europas Leitbörsen mit Zuwächsen - DAX mit neuem Rekordhoch

Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in der deutschen Wirtschaft beflügelt in Frankfurt - Autowerte stark gesucht

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag mit Zuwächsen präsentiert. In Frankfurt konnte der DAX ein neues Rekordhoch markieren. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in der deutschen Wirtschaft beflügelte dort.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit plus 0,85 Prozent bei 3.739,33 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 1,03 Prozent auf 14.185,10 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 1,20 Prozent auf 6.693,22 Punkte. Entgegen der schwächeren US-Börsen, wo am Vortag vor allem die hoch bewerteten Technologiewerte wieder unter Druck gekommen waren, gaben die Gewinne an den asiatischen Börsen eine gute Vorlage.

In einer Branchenbetrachtung standen in Europa vor allem Auto- und Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben. Die Aktien von Volkswagen (VW) und Continental haben zur Wochenmitte eine Rally bei Autowerten angeführt. Optimistische Aussagen der Schweizer Großbank UBS trieben die Papiere des Autobauers um fünf Prozent auf 186 in die Höhe und jene des Autozulieferers Conti um 4,3 Prozent. Für die VW-Papiere nannte der UBS-Experte mit 300 Euro ein hohes Kursziel und jene von Continental empfiehlt er nun zum Kauf.

Die Stellantis-Aktie legte 2,2 Prozent zu. Die Fusionspartner des neuen Autokonzerns Stellantis, Fiat Chrysler und PSA, haben das vergangene Jahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Der Peugeot-Hersteller PSA erzielte ungeachtet der Coronakrise einen auf den Konzern entfallenen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 3,2 Milliarden Euro gewesen. Der bisherige italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) erreichte im vergangenen Jahr einen bereinigten Vorsteuergewinn von 3,7 Milliarden Euro.

Die Aktionäre der Shop Apotheke haben enttäuscht auf den Ausblick des Online-Arzneimittelhändlers reagiert und die Titel fielen um 0,5 Prozent. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sagte in einem ersten Kommentar, die Jahresziele für dieses Jahr lägen nur am unteren Ende der Erwartungen. Trotz der jüngsten Verluste gehört die Aktie mit einem Plus von mehr als 300 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten am Finanzmarkt zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Dank des Kursanstiegs ist das Unternehmen inzwischen rund 3,6 Milliarden Euro wert und seit September 2020 im MDax gelistet.