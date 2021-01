Europas Leitbörsen nach EZB-Entscheid weiterhin leicht im Plus

EZB belässt Leitzinsen wie erwartet unverändert - starke US-Vorgaben unterstützen weiterhin

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Verlauf weiterhin leicht im Plus. Die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentral (EZB) die Leitzinsen wie von Experten erwartet unverändert zu belassen, lieferte an den Börsen kaum sichtbare Auswirkungen. Als Unterstützungsfaktor gelten weiterhin die starken Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend.

An den US-Börsen konnten am Tag der Angelobung des neuen Präsidenten Joe Biden neue Rekordhochs markiert werden. Der Demokrat Joe Biden ist nun der 46. Präsident der USA. Er will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 0,23 Prozent auf 3.632,51 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 14.05 Uhr mit 13.963,11 Punkten und plus 0,30 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London legte moderate 0,11 Prozent zu und steht nun bei 6.748,09 Stellen.

Eine Branchenbetrachtung zeigte im Verlauf vor allem Aktien aus dem Technologiebereich in der Gunst der Anleger weit oben. Gesucht waren auch Rohstoff- und Autotitel. Gemieden wurden hingegen Banken- und Ölwerte. Im Euro-Stoxx-50 markierten die Titel des niederländischen Chipherstellers ASML mit plus 4,3 Prozent den Spitzenplatz. Nach den jüngsten stark ausgefallenen Ergebnissen hoben zahlreiche Analystenhäuser ihre Kursziel für die ASML-Aktie an.

Die Aktien der Autobauer Daimler und VW beschleunigten im Gleichschritt um zwei Prozent. Gegen den Branchentrend büßten die Papiere des französischen Technologiewert Safran um 2,4 Prozent ein und rutschten damit im Euro-Stoxx-50 an untere Ende der Liste.

Die Aktien von Zur Rose verteuerten sich um satte mehr als neuen Prozent auf 418,50 Franken. Das Analysehaus Jefferies hat die Papiere nach Umsatzzahlen der Online-Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Analyst Alexander Thiel sah die Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertroffen.

Die Titel des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk zogen 1,6 Prozent hoch. Händler verwiesen auf eine weiter steigende Produktion von Schutzmasken angesichts einer stark steigenden Nachfrage. Die deutsche Bundesregierung hatte im Zuge der jüngst beschlossenen Lockdown-Verlängerung das Tragen der besser schützenden FFP2- oder OP-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften angeordnet.

Commerzbank-Papiere befestigten sich um 0,8 Prozent. Der neue Bank-Chef Manfred Knof will das Filialnetz des Instituts in Deutschland offenbar um die Hälfte zusammenstreichen. Die Zahl der Standorte solle von derzeit gut 800 auf 400 schrumpfen, berichtete das "Manager Magazin".