Europas Leitbörsen nach EZB-Zinsentscheid wenig verändert

Zentralbank stockt Notkaufprogramm auf, Leitzins allerdings unverändert - Brexit und EU-Gipfel ebenfalls im Fokus - London etwas stärker im Plus

Nach der am frühen Nachmittag bekannt gegebenen Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die europäischen Leitbörsen zunächst wenig verändert präsentiert. Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 gab kurz nach 14 Uhr um geringfügige 0,04 Prozent auf 3.527,64 Punkte nach.

Bei den Länderindizes verlor der DAX in Frankfurt 0,16 Prozent auf 13.318,69 Zähler. Für den CAC-40 in Paris ging es dagegen um 0,14 Prozent auf 5.554,65 Punkte hinauf. Der britische FTSE-100 gewann dagegen ausgeprägtere 0,48 Prozent auf 6.596,09 Einheiten.

Die EZB stemmt sich mit weiteren Milliarden gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Das EZB-Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro ausgeweitet, wie die Notenbank mitteilte. Den Leitzins belässt die EZB unverändert bei 0,0 Prozent.

Beim Thema Brexit rüstete sich indes die Europäische Union für ein Scheitern der Verhandlungen über den Brexit-Handelspakt und schlug entsprechende Notmaßnahmen vor. "Die Verhandlungen laufen noch, aber das Ende der Übergangsfrist ist nahe", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Es gebe keine Garantie für einen Vertrag. "Wir müssen vorbereitet sein - auch darauf, dass am 1. Jänner kein Vertrag in Kraft ist."

Überdies dürften Investoren auf den heute anlaufenden EU-Gipfel blicken, wo nach einem heftigen Streit mit Ungarn und Polen dem europäischen Finanzrahmen und den Corona-Hilfen endgültig der Weg geebnet werden soll. Nach Aussagen einiger Staatsspitzen gebe es gute Chancen auf einen Durchbruch.

Branchenseitig waren am Donnerstag Titel aus der Nahrungsmittelindustrie gefragt. So verbuchten die Wertpapiere der AB InBev (1,34 Prozent) und Danone (plus 2,24 Prozent) klare Aufschläge.

Dagegen ging es für Technologietitel bergab: STMicroelectronics sackten um 2,94 Prozent ab, nachdem der Konzern seine Margen-Ziele gekappt hatte. Die Wertpapiere der deutschen Infineon verloren 2,54 Prozent und die Aktie des Branchenprimus ASML gab um 1,63 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten standen die Papiere des Optik-Einzelhändlers GrandVision unter Druck. Sie verloren 3,47 Prozent, da die Sorge vor einer scheiternden Übernahme auf dem Kurs lastete. Der französisch-italienische Brillenkonzern EssilorLuxottica (minus 0,50 Prozent) überdenkt offenbar die milliardenschwere Übernahme des niederländischen Unternehmens.

Die Anteile des Touristikkonzerns TUI sackten nach Zahlen um 3,52 Prozent ab. Die schwindenden Buchungen in der Corona-Krise hatten dem weltgrößten Reiseanbieter im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro eingebrockt.